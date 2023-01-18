Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet SEÇİM TARİHİ İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA! Başkan Erdoğan ilk kez net tarih verdi! Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne zaman yapılacak, Mayıs'ta mı?
Giriş Tarihi: 18.01.2023 13:52 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 13:52

SEÇİM TARİHİ İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA! Başkan Erdoğan ilk kez net tarih verdi! Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne zaman yapılacak, Mayıs'ta mı?

2023 Seçim tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bu yıl yapılacak genel seçim ile Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını seçecek. Erken seçim sinyallerinin ardından konu ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada ''Seçim tarihi öne alınacak mı?'' tartışmaları devam ederken Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, seçim tarihi için Mayıs ayını işaret etti. Peki, Seçim 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, 2023 Seçim tarihi son dakika gelişmeleri...

Seçim 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 seçim tarihi için Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama!

Seçim ne zaman yapılacak, hangi tarihte sorusu 2023 yılına girilmesiyle beraber araştırılmaya başlandı. Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak da bilinen Türkiye genel seçimleri bu yıl yapılacak. Milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alan en önemli konu ise seçim tarihinin öne alınıp alınmayacağı. Konu ile ilgili tartışmalar sürerken 2023 seçim tarihi ile ilgili flaş bir açıklama geldi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Erdoğan, genel seçimler için o tarihe vurgu yaptı. Peki, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, Başkan Erdoğan'dan 2023 seçim tarihi açıklaması…

Seçim 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 seçim tarihi için Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama!

SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SEÇİM İÇİN 14 MAYIS MESAJI!

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda ilk kez çok net bir tarih verdi.

Başkan Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in 14 Mayıs'ta seçimden zaferle çıktığını hatırlatarak "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına yeter diyecektir.'' ifadesini kullandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Seçim 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 seçim tarihi için Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama!

SEÇİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''2023 bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin sembolü hem de yeni vizyonumuz 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır. Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimi önemli ve tarihi kılan da işte budur. Bizim hayatımızda hiçbir seçim kolay olmadı. Bizim hayatımızda hiçbri seçim kolay olmadı. Her seçime büyük bir mücadele ile azimle gayretle hazırlandık girdik. Her seçimde de sandıktan zaferle çıkmayı başardık.

Bu seçimi diğerlerinden farklı kılan nedir? Siyasete yeni bir ses ve soluk getirerek adım atmıştık. 2023 seçimlerine son dönemde düğnyada yaşanan krizlerin ülkemize etkilesiyle mücadele ederek, ucube ittifakların hezeyanlarıyla uğraşarak, bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri yetiştirmenin tatlı telaşını yaşayarak, Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşa etmenin heyecanıyla hazırlanıyoruz.

Seçim 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 seçim tarihi için Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama!

''SEÇİM 14 MAYIS'TA'' MESAJI: MİLLETİMİZ 73 YIL SONRA AYNI GÜN 6'LI MASAYA YANITINI VERECEK

Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Şimdi de 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere 'Yeter' diyecektir. Milli iradenin en yüksek makamı olan Meclisimizden meydan okuyorum; ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız.

Seçim 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2023 seçim tarihi için Başkan Erdoğan’dan flaş açıklama!

2023 SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz günlerde A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, seçimlerin öne çekilmesine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Seçimlerin esasında tarihi net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz.

Temel gerekçemiz şu; biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz.

SON DAKİKA