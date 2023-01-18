SEÇİM TARİHİ İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA! Başkan Erdoğan ilk kez net tarih verdi! Cumhurbaşkanlığı seçimleri ne zaman yapılacak, Mayıs'ta mı?

2023 Seçim tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. Bu yıl yapılacak genel seçim ile Türkiye, 13. Cumhurbaşkanını seçecek. Erken seçim sinyallerinin ardından konu ile ilgili bilgi almak isteyen vatandaşlar araştırmalarını hızlandırdı. Bu noktada ''Seçim tarihi öne alınacak mı?'' tartışmaları devam ederken Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, seçim tarihi için Mayıs ayını işaret etti. Peki, Seçim 2023 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, 2023 Seçim tarihi son dakika gelişmeleri...