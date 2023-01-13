Seçim tarihi ile ilgili araştırmalar 2023 yılına girilmesiyle beraber hız kazandı. Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı seçimi olarak da adlandırılan Türkiye genel seçimleri bu yıl yapılacak. Ancak genel seçim tarihi erkene çekilme ihtimali ile gündemde. Geçtiğimiz günlerde konu ile ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, ''Haziran ayına kalmadan güncelleme yapılabilir'' demişti. Akabinde seçim ne zaman, hangi tarihte yapılacak sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, 2023 Seçim ne zaman yapılacak, erkene alınacak mı? İşte, detaylar…