2023 seçimlerinin Türk siyasetini başka bir zemine oturtacağını düşünüyorum. Şu seçimi geçelim de, sonrasına bakarız vizyonuna seçmen Türkiye'yi emanet etmez.

"HDP'nin kendi adayı ile seçime girecek olması - Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Kendi işimize bakıyoruz. Oradan çıkacak adayın bizim açımızdan hiç önemi yok. Bu tablonun netleşmesi, göz önüne gelmesi için değerlendirmeler, gündemler yapıyoruz. Ama ister 1, ister 6, isterlerse 66 aday ile çıksınlar. Adayımız net, kararımız ortada. Biz Türkiye'nin önüne Cumhur İttifakı olarak başka bir vizyon koyuyoruz. Ortada şöyle bir durum var, bunların masası, al-ver masası. Sen bana ne vereceksin, ne alacaksın? Sen şimdi bir sus, sonra vereceğimizi veririz.

Bir şurayı geçelim. Bu çirkin bir pazarlık. Karşı taraftaki ittifakın zikzaklarını kamuoyunun gündemine bu nedenle getiriyoruz. Yürüyecek çok yolumuz var. Seçim beyannemesi için hazırlıklarımızı yaptık. Cumhurbaşkanımız ile yarın bir toplantı daha yapacağız. Her şey dahil, seçimler, sloganlar, seçim beyannememiz önümüzdeki günlerde milletimiz ile paylaşacağız. Bu partilere oy veren seçmenlerin yaşananları not etmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tayyip Erdoğan, bu ülkeyi bambaşka bir vizyona taşıdı. Bunu daha da ileri taşıyacaktır."