Seçkin Piriler Survivor’dan ayrıldı mı, elendi mi? Survivor 2023 Seçkin Piriler neden yok, diskalifiye mi oldu?

Survivor ünlüler takımı yarışmacılarında Seçkin Piriler'le ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Bu gelişme sonrasında yarışmanın izleyicileri Seçkin Piriler Survivor'dan ayrıldı mı, elendi mi, neden yok, diskalifiye mi oldu? şeklindeki araştırmalarını sürdürüyor.

SEÇKİN PİRİLER SURVİVOR'DAN AYRILDI MI, ELENDİ Mİ, NEDEN YOK?

Seçkin Piriler Survivor'dan ayrıldı mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;