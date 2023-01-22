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Seçkin Piriler Survivor’dan ayrıldı mı, elendi mi? Survivor 2023 Seçkin Piriler neden yok, diskalifiye mi oldu?
Giriş Tarihi: 22.01.2023 23:51
Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
23:51
Seçkin Piriler Survivor’dan ayrıldı mı, elendi mi? Survivor 2023 Seçkin Piriler neden yok, diskalifiye mi oldu?
Survivor 2023 son bölümde ünlüler takımı yarışmacısı Seçkin Piriler Survivor'dan ayrıldı mı? merak konusu olarak Seçkin Piriler Survivor'dan ayrıldı mı, elendi mi, neden yok, diskalifiye mi oldu? şeklinde sorular üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. İşte tüm bilgiler.