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SON DAKİKA: Konya'da deprem oldu! 30 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya deprem merkez üssü ve şiddeti!
Giriş Tarihi: 30.04.2024 11:37
Güncelleme Tarihi: 30.04.2024
11:37
SON DAKİKA: Konya'da deprem oldu! 30 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya deprem merkez üssü ve şiddeti!
Son dakika Konya deprem ile sallandı. Doğanhisar merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerinde yerini aldı. Şehrin sakinleri 3 üzeri büyüklükteki depremin merkez üssü, şiddeti, derinliği gibi bilgiler için arama motorlarına yöneldi. Peki; 21 Nisan Konya'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...