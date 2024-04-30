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Haberler Keşfet SON DAKİKA: Konya'da deprem oldu! 30 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya deprem merkez üssü ve şiddeti!
Giriş Tarihi: 30.04.2024 11:37 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 11:37

SON DAKİKA: Konya'da deprem oldu! 30 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya deprem merkez üssü ve şiddeti!

Son dakika Konya deprem ile sallandı. Doğanhisar merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı AFAD ve Kandilli Rasathanesi listelerinde yerini aldı. Şehrin sakinleri 3 üzeri büyüklükteki depremin merkez üssü, şiddeti, derinliği gibi bilgiler için arama motorlarına yöneldi. Peki; 21 Nisan Konya'da deprem nerede oldu, kaç şiddetinde? İşte, detaylar...

SON DAKİKA: Konya’da deprem oldu! 30 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya deprem merkez üssü ve şiddeti!

Konya deprem son dakika haberleri: Doğanhisar ilçesinde şiddetli bir sarsıntı meydana geldi. 3 üzeri büyüklükteki sarsıntı ile ilgili bilgiler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son dakika paylaşıldı. Paniğe kapılan şehrin sakinleri ''30 Nisan Konya'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?'' sorularına yanıt arıyor. İşte ayrıntılar.

SON DAKİKA: Konya’da deprem oldu! 30 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya deprem merkez üssü ve şiddeti!

SON DAKİKA | AFAD DUYURDU: KONYA'DA DEPREM!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) son depremler listesi verilerine göre, Konya'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Doğanhisar ilçesinde gerçekleşen depremin derinliği 5.31 kilometre olarak ölçüldü.

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SON DAKİKA: Konya’da deprem oldu! 30 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya deprem merkez üssü ve şiddeti!

Büyüklük:3.5 (Ml)

Yer:Doğanhisar (Konya)

Tarih:2024-04-30

Saat:11:03:26 TSİ

Enlem:38.22194 N

Boylam:31.58417 E

Derinlik:5.31 km

SON DAKİKA: Konya’da deprem oldu! 30 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya deprem merkez üssü ve şiddeti!

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Son dakika deprem haberleri Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.

Aşağıda bulunan linkler aracılığıyla AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi verilerine erişebilirsiniz.

SON DAKİKA: Konya’da deprem oldu! 30 Nisan AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile Konya deprem merkez üssü ve şiddeti!

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

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