Haberler Keşfet SON DAKİKA: Sigara zammı sonrası bir de indirim haberi! Sigaraya indirim mi geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 17.01.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 15:11

SON DAKİKA: Sigara zammı sonrası bir de indirim haberi! Sigaraya indirim mi geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Ocak ayı itibariyle sigaraya zam haberleri tütün kullanıcısı tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün bir sigara grubunun fiyatlarını 1 TL aşağıya çekmesinin açıklamasın ardından başka bir sigara grubu daha indirime gitti. Peki Sigaraya indirim mi geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı