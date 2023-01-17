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Haberler Keşfet SON DAKİKA: Sigara zammı sonrası bir de indirim haberi! Sigaraya indirim mi geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 17.01.2023 14:31 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 15:11

SON DAKİKA: Sigara zammı sonrası bir de indirim haberi! Sigaraya indirim mi geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Ocak ayı itibariyle sigaraya zam haberleri tütün kullanıcısı tarafından yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz gün bir sigara grubunun fiyatlarını 1 TL aşağıya çekmesinin açıklamasın ardından başka bir sigara grubu daha indirime gitti. Peki Sigaraya indirim mi geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte yanıtı

SON DAKİKA: Sigara zammı sonrası bir de indirim haberi! Sigaraya indirim mi geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

Sigara fiyatları ile ilgili zam veya indirim haberleri gelmeye devam ediyor. En ucuz ve en pahalı sigara fiyatı belli dönemlerde güncelleniyor. Peki Sigaraya indirim mi geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

SON DAKİKA: Sigara zammı sonrası bir de indirim haberi! Sigaraya indirim mi geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?

SİGARAYA ZAM GELDİ!

5 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere tüm sigara fiyatlarına 4 lira zam yapıldı.

Son zamla birlikte fiyatlar da güncellendi:

EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLDU?

Güncel sigara fiyatları listesine göre en ucuz satış rakamı 30 TL'ye yükseldi.

30 TL üzerinde seyreden yeni sigara fiyatları listesinde 38 TL sınırına dayanan çeşitler de mevcut.

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SON DAKİKA: Sigara zammı sonrası bir de indirim haberi! Sigaraya indirim mi geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
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SON DAKİKA: Sigara zammı sonrası bir de indirim haberi! Sigaraya indirim mi geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
SON DAKİKA: Sigara zammı sonrası bir de indirim haberi! Sigaraya indirim mi geldi, sigara fiyatları ne kadar, kaç TL?
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