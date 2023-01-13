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Haberler Keşfet Sözleşmeliye kadro son dakika Meclis’te! Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, belediyeleri kapsıyor mu, şartları neler?
Giriş Tarihi: 13.01.2023 22:26 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 22:26

Sözleşmeliye kadro son dakika Meclis’te! Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, belediyeleri kapsıyor mu, şartları neler?

Sözleşmeliye kadro kanun teklifi Meclis'te yerini aldı. Geçtiğimiz yılın sonunda Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan tarafından açıklanan düzenleme Memur-SEN'in hazırladığı şölen ile duyurulmuştu. Meclis adımı ardından işçinin gündeminde sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, belediye çalışanlarını kapsıyor mu gibi sorular yer alıyor. Sözleşmeli personele kadro şartları, kurumları ve 3+1 formülü ile araştırılıyor. Peki, Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, belediyeleri kapsıyor mu, taslak metin maddeleri neler? İşte, 2023 yasa tarihi ve detaylar…

Sözleşmeliye kadro son dakika Meclis’te! Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, belediyeleri kapsıyor mu, şartları neler?

Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor sorusu gündemdeki yerini aldı. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, konuya dair yaptığı açıklamada 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanların kadroya geçeceğini ifade etti. Kritik açıklama ardından işçinin gündeminde sözleşmeliye kadro taslağı, kanun teklifi maddeleri yer aldı. TBMM Başkanlığı'na sunulan düzenlemenin yasa tarihi de öngörülüyor. Peki, sözleşmeliye kadro belediyeleri kapsıyor mu, ne zaman yürürlüğe girecek? İşte, 2023 sözleşmeli personele kadro son dakika haberleri…

Sözleşmeliye kadro son dakika Meclis’te! Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, belediyeleri kapsıyor mu, şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİSTE!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere kadro düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanların kadroya geçeceğini ifade etti. Kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu ve önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planladıklarını söyleyen Mustafa Elitaş, "Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

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Sözleşmeliye kadro son dakika Meclis’te! Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, belediyeleri kapsıyor mu, şartları neler?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere kadro düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elitaş, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanların kadroya geçeceğini ifade etti.

Sözleşmeliye kadro son dakika Meclis’te! Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, belediyeleri kapsıyor mu, şartları neler?

Kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu ve önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planladıklarını söyleyen Mustafa Elitaş, "Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Mustafa Elitaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek. Kanun Teklifi biraz önce TBMM Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Başkanlığı ilgili komisyonlara havale edecek. Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planlıyoruz.

Sözleşmeliye kadro son dakika Meclis’te! Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, belediyeleri kapsıyor mu, şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Kurumlar arası yer değiştirme hakkını kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.

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