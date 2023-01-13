Haberler Keşfet Sözleşmeliye kadro son dakika Meclis’te! Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, belediyeleri kapsıyor mu, şartları neler?

Giriş Tarihi: 13.01.2023 22:26 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 22:26

Sözleşmeliye kadro son dakika Meclis’te! Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, belediyeleri kapsıyor mu, şartları neler?

Sözleşmeliye kadro kanun teklifi Meclis'te yerini aldı. Geçtiğimiz yılın sonunda Bakan Bilgin ve Başkan Erdoğan tarafından açıklanan düzenleme Memur-SEN'in hazırladığı şölen ile duyurulmuştu. Meclis adımı ardından işçinin gündeminde sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, belediye çalışanlarını kapsıyor mu gibi sorular yer alıyor. Sözleşmeli personele kadro şartları, kurumları ve 3+1 formülü ile araştırılıyor. Peki, Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, belediyeleri kapsıyor mu, taslak metin maddeleri neler? İşte, 2023 yasa tarihi ve detaylar…