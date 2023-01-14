SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Sözleşmeli personele kadro taslağı Meclis'e geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan düzenleme, sözleşmeliye kadro şöleni ile duyuruldu. Meclis'te taslak okunurken, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, sözleşmeliye kadro şartları neler soruları yanıt buldu. Böylece taslakta yer alacak kurumlar, 3+1 formülü ve hangi tarihten itibaren işe başlayanları kapsadığı belirtildi. Peki, sözleşmeliye kadro kanun teklifi Meclis'ten geçti mi, şartları neler? İşte Sözleşmeliye kadro taslağı detayları