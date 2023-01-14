Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor ve şartları neler?
Giriş Tarihi: 14.01.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 08:05

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Sözleşmeli personele kadro taslağı Meclis'e geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan düzenleme, sözleşmeliye kadro şöleni ile duyuruldu. Meclis'te taslak okunurken, sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, sözleşmeliye kadro şartları neler soruları yanıt buldu. Böylece taslakta yer alacak kurumlar, 3+1 formülü ve hangi tarihten itibaren işe başlayanları kapsadığı belirtildi. Peki, sözleşmeliye kadro kanun teklifi Meclis'ten geçti mi, şartları neler? İşte Sözleşmeliye kadro taslağı detayları

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, hangi kurumları sorusu yanıt arıyor. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz." ifadesini kullanarak kapsamın ne kadar geniş olduğunu belli etti. Sözleşmeliye kadro taslağı Meclis'e gelirken, tüm gözler yasalaşmasında. İşte sözleşmeliye kadro detayları

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİSTE!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere kadro düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanların kadroya geçeceğini ifade etti. Kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu ve önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planladıklarını söyleyen Mustafa Elitaş, "Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere kadro düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elitaş, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanların kadroya geçeceğini ifade etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

Kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu ve önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planladıklarını söyleyen Mustafa Elitaş, "Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Mustafa Elitaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

"28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek. Kanun Teklifi biraz önce TBMM Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Başkanlığı ilgili komisyonlara havale edecek. Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planlıyoruz.

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DAKİKA: Sözleşmeliye kadro Meclis’ten geçti mi, kimleri kapsıyor ve şartları neler?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Kurumlar arası yer değiştirme hakkını kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.

SON DAKİKA