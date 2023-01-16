Sözleşmeli personele kadro çalışmaları tamamlandı. Geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı'na sunulduğu açıklanan çalışma Meclis'ten geçtiği takdirde Resmi Gazetede yerini alacak. Kamuda çalışan yüz binlerce personel, sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor sorularına yanıt arıyor. Kanun teklifi Meclis bünyesinde görüşülmeye başladı. Tayin ve eş durumu, belediye çalışanları, 3+1 formülü gibi konu başlıkları ile araştırılan sözleşmeliye kadro şartları da Başkan Erdoğan tarafından aktarılmıştı. İşte, 2023 sözleşmeliye kadro şartları, taslak metni ve yasa tarihi hakkında merak edilenler…