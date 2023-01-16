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Haberler Keşfet SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2023: Şartları belli oldu! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, Meclis'ten geçti mi?
Giriş Tarihi: 16.01.2023 15:55 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 15:55

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2023: Şartları belli oldu! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, Meclis'ten geçti mi?

Sözleşmeli personele kadro çalışmaları tamamlandı. Geçtiğimiz hafta TBMM Başkanlığı'na sunulduğu açıklanan çalışma Meclis'ten geçtiği takdirde Resmi Gazetede yerini alacak. Kamuda çalışan yüz binlerce personel, sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, Meclis'ten geçti mi, kimleri kapsıyor sorularına yanıt arıyor. Kanun teklifi Meclis bünyesinde görüşülmeye başladı. Tayin ve eş durumu, belediye çalışanları, 3+1 formülü gibi konu başlıkları ile araştırılan sözleşmeliye kadro şartları da Başkan Erdoğan tarafından aktarılmıştı. İşte, 2023 sözleşmeliye kadro şartları, taslak metni ve yasa tarihi hakkında merak edilenler…

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2023: Şartları belli oldu! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, Meclis’ten geçti mi?

Sözleşmeliye kadro şartları ve taslak metni maddeleri gündemdeki yerini koruyor. Yeni yılın ilk çözüme kavuşan konuları arasında yer alan sözleşmeli çalışanlar yasanın ardından kadro alacak. Yaklaşık 550 bin personelin dahil olacağı düzenleme yasalaşmayı bekliyor. Düzenlemeden yararlanma durumlarını öğrenmek isteyenler sözleşmeliye kadro kimleri kapsıyor, belediyeleri kapsıyor mu sorularına yanıt arıyor. İşte, 2023 sözleşmeliye kadro son durum gelişmeleri…

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2023: Şartları belli oldu! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, Meclis’ten geçti mi?

SÖZLEŞMELİYE KADRO MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere kadro düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanların kadroya geçeceğini ifade etti. Kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu ve önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planladıklarını söyleyen Mustafa Elitaş, "Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

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SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2023: Şartları belli oldu! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, Meclis’ten geçti mi?

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, sözleşmelilere kadro düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Elitaş, 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanların kadroya geçeceğini ifade etti.

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2023: Şartları belli oldu! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, Meclis’ten geçti mi?

Kanun teklifinin TBMM Başkanlığı'na sunulduğunu ve önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planladıklarını söyleyen Mustafa Elitaş, "Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz." ifadesini kullandı.

Mustafa Elitaş'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek. Kanun Teklifi biraz önce TBMM Başkanlığı'na sunuldu. TBMM Başkanlığı ilgili komisyonlara havale edecek. Belediye personelini 3+1 modeline dahil etmiş oluyoruz. Önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planlıyoruz.

SÖZLEŞMELİYE KADRO SON DURUM 2023: Şartları belli oldu! Sözleşmeliye kadro ne zaman yasalaşacak, Meclis’ten geçti mi?

SÖZLEŞMELİYE KADRO ŞARTLARI NELER?

Kademe ve derece ilerleme hakkına sahip olacak. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına girebilecek. Kurumlar arası yer değiştirme hakkını kullanabilecek. Eş durumu mazereti hakkının kullanımı için diğer eşin de kamu personeli olması şartı aranmayacak. İsteğe bağlı yer değişikliği talebi idarenin tasarrufuna bırakılmayacak. Kullanılmayan izinlerini bir sonraki yıla aktarabilecekleri gibi ücretsiz izne ayrılma hakları da bulunacak.

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