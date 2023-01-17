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Haberler Keşfet Süper Loto sonuçları 17 Ocak 2023! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula
Giriş Tarihi: 17.01.2023 17:56 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 17:56

Süper Loto sonuçları 17 Ocak 2023! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula

Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere toplamda 3 kere düzenlenen Süper Loto sonuçları için heyecan dorukta. Şans oyunu severler bilet sorgulama işlemlerine şimdiden başladılar. Kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler araştırmalarını sürdürürken 8 milyon 795 bin liralık devirli ikramiye tutarı sahibini bulacak. Bu başlık altından; Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranına ulaşabilir, şanslı numaraları görebilirsiniz. İşte Süper Loto sonuçları 17 Ocak 2023 Salı.

Süper Loto sonuçları 17 Ocak 2023! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula

Haftanın çekilişi için gözler Süper Loto sonuçlarında! Talihli adayları canlı yayında tespit edilecek 6 şanslı numarayı doğru olarak tahmin ederse büyük ikramiyenin kazananı olacaklar. Her hafta 3 kere Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere düzenlenen Süper Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları 17 Ocak 2023.

Süper Loto sonuçları 17 Ocak 2023! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula

SÜPER LOTO SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 17 OCAK 2023

Süper Loto çekilişi salı günü saat 21:30'da gerçekleşecek.

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Süper Loto sonuçları 17 Ocak 2023! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları 17 Ocak 2023! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları 17 Ocak 2023! Milli Piyango Online ile Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgula

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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