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Haberler Keşfet Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile 22 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası BURADA
Giriş Tarihi: 22.01.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 22:10

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile 22 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası BURADA

"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. 13 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta kupon doldurarak ya da MPİ bayilerine giderek oyunu oynamaları sonrasında şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 22 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online ve Sisal Şans işbirliğiyle Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile 22 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaraları çekilen Süper Loto sonuçları, bugün (22 Ocak 2023 Pazar) oyunu oynayan şans oyunu severlere ilan edildi. Kazandıran numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyenler 22 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (22 OCAK)

Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve günün kazandıran numaraları şöyle;

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile 22 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 22 Ocak Süper Loto sonuçları

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Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile 22 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası BURADA

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile 22 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası BURADA

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile 22 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası BURADA

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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