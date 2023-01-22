Haberler Keşfet Süper Loto sonuçları AÇIKLANDI | Milli Piyango Online ile 22 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası BURADA

Giriş Tarihi: 22.01.2023 22:10 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023 22:10

"Süper Loto sonuçları" her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenerek şans oyunu severlere ilan ediliyor. 13 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyenler Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta kupon doldurarak ya da MPİ bayilerine giderek oyunu oynamaları sonrasında şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 22 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt arıyor. Milli Piyango Online ve Sisal Şans işbirliğiyle Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.