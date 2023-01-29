Haberler Keşfet Süper Loto sonuçları BELİRLENİYOR! Milli Piyango Online ile 29 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası BURADA

Giriş Tarihi: 29.01.2023 20:34 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 20:34

18 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarına sahip olan, her hafta 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta oyunu oynayan ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 29 Ocak Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.