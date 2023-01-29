Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 29 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası BURADA
Giriş Tarihi: 29.01.2023 21:44 Güncelleme Tarihi: 29.01.2023 21:44

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 29 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası BURADA

18 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarına sahip olan, her hafta 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Milli Piyango Online üzerinden dijital formatta oyunu oynayan ya da MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduran şans oyunu severler şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyenler yoğun olarak "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. İşte 29 Ocak Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 29 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası BURADA

Süper Loto sonuçları 29 Ocak 2023 Pazar günü, Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV canlı yayınında belirlenerek şans oyunu severlere ilan edildi. 18 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyen şans oyunu severler, yoğun olarak "Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusuna cevap arayarak Süper Loto sonuçları sorgulama ekranına erişmeye çalışıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (29 OCAK)

Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı ve günün kazandıran numaraları şöyle;

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 29 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası BURADA

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 29 Ocak Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 29 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası BURADA

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 29 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası BURADA

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! Milli Piyango Online ile 29 Ocak Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası BURADA

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

SON DAKİKA