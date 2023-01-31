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Haberler Keşfet Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 31 Ocak Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 31.01.2023 22:24 Güncelleme Tarihi: 31.01.2023 22:24

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 31 Ocak Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta yapılan MP TV canlı yayınıyla şans oyunu severlere ilan ediliyor. 6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin 24 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye sahibi olacağı oyunu Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayanlar MP TV canlı çekilişinde belirlenen kazandıran numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 31 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. MPİ ile Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası ve tüm detaylar.

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 31 Ocak Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

24 Milyon Türk Lirası büyük ikramiye tutarına erişen ve haftalık düzende 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenen Süper Loto sonuçları bugün bir kez daha MP TV canlı çekilişinde belirlenerek şans oyunu severler için ilan edildi. Bugünkü MP TV canlı yayını için Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayanlar Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 31 Ocak Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

31 OCAK SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto sonuçları sorgulama sayfası detayları ve bugünün şanslı numaraları şöyle;

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 31 Ocak Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 31 Ocak Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

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Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 31 Ocak Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 31 Ocak Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları SORGULA | Milli Piyango Online ile 31 Ocak Süper Loto sonuçları BELLİ OLDU! MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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