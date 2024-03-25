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Haberler Keşfet SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM? Survivor’da 2. Eleme adayı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potaya giden isim…
Giriş Tarihi: 25.03.2024 21:12 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024 21:12

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM? Survivor’da 2. Eleme adayı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potaya giden isim…

Survivor All Star heyecanla beklenen dokunulmazlık oyunuyla bu akşam ekranlarda. 25 Mart Pazar akşamı 68. bölümde haftanın üçüncü dokunulmazlık adayı belli oluyor. Heyecanla dolu denge oyunuyla dokunulmazlığı bir takım kazanırken bir takım kaybediyor. Kaybeden takımdan bir isim yazılarak potaya gönderiliyor ve düello için ilk aday Aleyna Kalaycıoğlu ikinci aday ise Aysu oldu. Survivor'da bu akşam üçüncü eleme adayı belli oluyor. Yarışmacının takipçileri tarafından eleme adayının kim olduğu, hangi takımın dokunulmazlığı kaybettiği araştırılıyor. Peki, 25 Mart dokunulmazlığı hangi takım kazandı, üçüncü eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM? Survivor’da 2. Eleme adayı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potaya giden isim…

Bu akşamki bölümle dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geliyor. Nefes kesen denge oyununda dokunulmazlığı kazanan takım takımını korurken kaybeden takım kendi içinde elemeye gidip düellodaki Aleyna ve Aysu'nun yanına birini daha gönderecek. İşte 25 Mart eleme adayı

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM? Survivor’da 2. Eleme adayı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potaya giden isim…

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor'ın 25 Mart Pazartesi akşamı yayınlanan 68. bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Henüz mücadelenin kazananı belli olmadı.

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SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM? Survivor’da 2. Eleme adayı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potaya giden isim…

SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Henüz oylama gerçekleşmediği için 3. eleme adayı belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM? Survivor’da 2. Eleme adayı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potaya giden isim…

SURVİVOR HAFTANIN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

24 Mart Pazar günü yayınlanan 67. bölümde Mavi takımdan en çok oyu alarak potaya giden isim AYSU oldu.

SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM? Survivor’da 2. Eleme adayı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potaya giden isim…

SURVİVOR'A GEÇEN HAFTA KİM VEDA ETTİ?

Survivor'a geçtiğimiz hafta veda eden isim Bozok oldu. Final turunda Bozok, Batuhan'a 5-0 kaybederek adaya veda eden yarışmacı oldu.

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