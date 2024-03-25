SURVİVOR 3. ELEME ADAYI KİM? Survivor’da 2. Eleme adayı, dokunulmazlığı hangi takım aldı? Potaya giden isim…

Bu akşamki bölümle dokunulmazlık oyununda kırmızı ve mavi takım karşı karşıya geliyor. Nefes kesen denge oyununda dokunulmazlığı kazanan takım takımını korurken kaybeden takım kendi içinde elemeye gidip düellodaki Aleyna ve Aysu'nun yanına birini daha gönderecek. İşte 25 Mart eleme adayı