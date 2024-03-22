Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı? 22 Mart 2024 Survivor All Star Bil Bakalım oyununun kazanan takım belli oldu!

Batuhan'a 5-0 kaybederek elenen Bozok açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sabahtan beri hissediyordum, düellodan çıkamayacağımı hissediyordum. Böyle bir his vardı üzerimde. Belki atışlarda yanlış yaptım. İkinci rauntta başka bir şey seçmeliydim. Elim ısındı zannettim. Olmadı, olmayınca olmuyor. Benim Survivor'la serüvenim şöyle başladı; Turabi'nin Instagramdaki yazdığı şeyi gördüm. Turabi'yi aradım. Gidiyor musun dedim, gidiyorum dedi. Dedim ben de geleceğim. Sörf tahtamı aldım, garajıma koydum ve buraya geldim. Burada olmamın en büyük sebebi dünya güzeli bir kızımım olması ve 50 yaşındaki babasının böyle yarışmacılarla mücadele etmesi. Benim için en önemli olan şey oydu. Kızımı göreceğim için çok mutluyum."