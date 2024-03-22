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Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı? 22 Mart 2024 Survivor All Star Bil Bakalım oyununun kazanan takım belli oldu!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
23:23
Survivor All Star'da kırmızı ve mavi takım arasında Bil Bakalım oyunu oynandı. Eğlenceli ve gerilim dolu anların yaşandığı yarışmada bugün kazanan takım yemek ödülünün sahibi olurken kaybeden takım ise ödülden yararlanamadı. Peki, Survivor 22 Mart 2024 Cuma Bil Bakalım oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor All Star Bil Bakalım oyununun birincisi ile ilgili ayrıntılar…