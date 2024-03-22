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Haberler Keşfet Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı? 22 Mart 2024 Survivor All Star Bil Bakalım oyununun kazanan takım belli oldu!
Giriş Tarihi: 22.03.2024 23:21 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 23:23

Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı? 22 Mart 2024 Survivor All Star Bil Bakalım oyununun kazanan takım belli oldu!

Survivor All Star'da kırmızı ve mavi takım arasında Bil Bakalım oyunu oynandı. Eğlenceli ve gerilim dolu anların yaşandığı yarışmada bugün kazanan takım yemek ödülünün sahibi olurken kaybeden takım ise ödülden yararlanamadı. Peki, Survivor 22 Mart 2024 Cuma Bil Bakalım oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte Survivor All Star Bil Bakalım oyununun birincisi ile ilgili ayrıntılar…

Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı? 22 Mart 2024 Survivor All Star Bil Bakalım oyununun kazanan takım belli oldu!

Survivor All Star 22 Mart 2024 Cuma akşamı yeni bölümü ile gündeme geldi. Kıyasıya mücadelelerin devam ettiği yarışmada, kırmızı ve mavi takım arasında gerçekleşen mücadele sonrasındahavuçlu kek ödülünü kazanan takım belli oldu. Peki, Survivor Bil Bakalım oyununu kimi hangi takım kazandı? İşte yanıtı.

Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı? 22 Mart 2024 Survivor All Star Bil Bakalım oyununun kazanan takım belli oldu!

BİL BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

'Bil Bakalım' oyununun galibi 3-0'lık skorla Mavi takım oldu. Ödül olarak havuçlu kek yediler.

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Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı? 22 Mart 2024 Survivor All Star Bil Bakalım oyununun kazanan takım belli oldu!

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da eleme potasına Batuhan Karacakaya, Bozok Gören, Hakan Hatipoğlu ve Özgür Tetik girmişti. Oynanan düello oyunu sonucunda dün akşam adaya veda eden yarışmacı Bozok oldu.

Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı? 22 Mart 2024 Survivor All Star Bil Bakalım oyununun kazanan takım belli oldu!

Batuhan'a 5-0 kaybederek elenen Bozok açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün sabahtan beri hissediyordum, düellodan çıkamayacağımı hissediyordum. Böyle bir his vardı üzerimde. Belki atışlarda yanlış yaptım. İkinci rauntta başka bir şey seçmeliydim. Elim ısındı zannettim. Olmadı, olmayınca olmuyor. Benim Survivor'la serüvenim şöyle başladı; Turabi'nin Instagramdaki yazdığı şeyi gördüm. Turabi'yi aradım. Gidiyor musun dedim, gidiyorum dedi. Dedim ben de geleceğim. Sörf tahtamı aldım, garajıma koydum ve buraya geldim. Burada olmamın en büyük sebebi dünya güzeli bir kızımım olması ve 50 yaşındaki babasının böyle yarışmacılarla mücadele etmesi. Benim için en önemli olan şey oydu. Kızımı göreceğim için çok mutluyum."

Survivor Bil Bakalım oyununu kim kazandı? 22 Mart 2024 Survivor All Star Bil Bakalım oyununun kazanan takım belli oldu!
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