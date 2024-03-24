Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 2024 All Star 2. eleme adayı

Survivor 2024 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımın eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. Şimdi ise gözler haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ve 2. eleme adayına çevrildi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?