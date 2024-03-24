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Haberler Keşfet Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 2024 All Star 2. eleme adayı
Giriş Tarihi: 24.03.2024 21:59 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 21:59

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 2024 All Star 2. eleme adayı

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta erkek potasında adaya veda eden isim Bozok olmuştu. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu ise mavi takım kazanırken, kırmızı takımın ilk eleme adayı Aleyna oldu. Şimdi ise gözler ikinci eleme adayına çevrildi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte yanıtı

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 2024 All Star 2. eleme adayı

Survivor 2024 All Star'da haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu mavi takım kazanırken, kırmızı takımın eleme adayı Aleyna Kalaycıoğlu olmuştu. Şimdi ise gözler haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu ve 2. eleme adayına çevrildi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 2024 All Star 2. eleme adayı

HAFTANIN İLK ELEME ADAYI
Dün oynanan dokunulmazlık oyununu kazanan takım maviler olmuştu. Haftanın ilk eleme adayı ise Aleyna Kalaycıoğlu oldu.

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 2024 All Star 2. eleme adayı

DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
Haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu kıran kırana mücadelelerle devam ediyor. Kazanan takım ve elenen isim belli olduktan hemen sonra haberimizde olacak.

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 2024 All Star 2. eleme adayı
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