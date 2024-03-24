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Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 2024 All Star 2. eleme adayı
Giriş Tarihi: 24.03.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
21:59
Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? Survivor 2024 All Star 2. eleme adayı
Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor'da heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Geçtiğimiz hafta erkek potasında adaya veda eden isim Bozok olmuştu. Dün oynanan dokunulmazlık oyununu ise mavi takım kazanırken, kırmızı takımın ilk eleme adayı Aleyna oldu. Şimdi ise gözler ikinci eleme adayına çevrildi. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? İşte yanıtı