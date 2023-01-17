TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde kritik eleme konseyinde eleme adayları Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat arasından birisi Survivor'a veda eden isim oldu. 17 Ocak 2023 tarihinde TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde aday veda eden isim ve detayları merak edenler son dakika Survivor kim elendi, kim gitti? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SON DAKİKA SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile Survivor kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;