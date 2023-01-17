Survivor 2023 son bölümde sezonun ilk eleme gecesi 17 Ocak 2023 Salı günü ekranlara geldi. Ünlüler ve gönüllüler yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlar oynanan dokunulmazlık oyunları ve ada konseyleri sonrası eleme potasına giden Seçkin, Berdan, Ümit ve Kürşat arasından birisi SMS oyu sıralamasına göre bugün Survivor'a veda eden isim oldu. Bu hafta adaya veda eden yarışmacıyı merak edenler son dakika Survivor kim elendi, kim gitti? sorusuna yanıt arıyor. TV8 ile Survivor kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm son dakika detayları.