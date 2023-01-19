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Giriş Tarihi: 19.01.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 09:27

Survivor yedekleri kimler olacak, yedek kadrosu belli mi? Survivor yedek kadrosu 2023 listesi

Survivor yedekleri merak ediliyor. Geçtiğimiz gün ilk elemenin gerçekleştiği yarışma programında Ümit Erdim adaya veda eden isim olmuştu. Öte yandan program başlamadan yedek kadrosunda yer alacak geçtiğimiz sezonlara damga vuran birkaç isim öne sürülmüştü. Programın sıkı takipçileri "Survivor yedekleri kimler olacak, yedek kadrosu belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Programa yedeklerden dahil olacak isimlerin Poyraz Yiğit, Batuhan Karacakaya, Aleyna Kalaycıoğlu gibi dikkat çeken isimler olduğu iddia ediliyor. İşte Survivor yedek kadrosu hakkında detaylar.

Survivor yedekleri kimler olacak, yedek kadrosu belli mi? Survivor yedek kadrosu 2023 listesi

Son olarak Survivor ada konseyinde açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, 5 ismin yedeklerden kadroya geleceğini söyledi. Ilıcalı, "Yedeklerden 3 yarışmacı ünlülere 2 yarışmacı da gönüllülere gidecek. Bir takım üst üste kaybederse kısa sürede takım değişime uğrayacak ve yeni yarışmacılar dahil olacak.'' İfadelerini kullanmıştı. Peki, Survivor yedekleri kimler olacak, yedek kadrosu belli mi? İşte Survivor yedek kadrosu ve detaylar.

Survivor yedekleri kimler olacak, yedek kadrosu belli mi? Survivor yedek kadrosu 2023 listesi

SURVİVOR YEDEK KADROSU İFŞA OLDU!

Yedeklerde olacağı iddia edilen isimler şöyle;

Hikmet Tuğsuz

Poyraz Yiğit

Batuhan Karacakaya

Hakan Hatipoğlu

Aleyna Kalaycıoğlu

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Survivor yedekleri kimler olacak, yedek kadrosu belli mi? Survivor yedek kadrosu 2023 listesi

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Acun Ilıcalı, Survivor'ın yeni sezonunda yarışacak bütün yarışmacıları açıkladı. İşte, gönüllüler takımı yarışmacıları:

Aziz

Gizem Avcı

Aleyna

Asena

Osman Can

Özgür

Tunga

Survivor yedekleri kimler olacak, yedek kadrosu belli mi? Survivor yedek kadrosu 2023 listesi

SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

İşte, ünlüler takımı yarışmacıları:

Seçkin Piriler

Wilson

Zeynep Alkan

Aysu Keskin

Cansu Tuman

Yusuf Güney

Barış Telli

Murat Eken

Survivor yedekleri kimler olacak, yedek kadrosu belli mi? Survivor yedek kadrosu 2023 listesi

SURVİVOR FENOMENLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

İşte, bu sezon ilk defa dahil olacak fenomenler takımı yarışmacıları:

Alper Rende

Buse Plan

Halil İbrahim Göker

Elanur

Chaby Han

Kürşat Juan

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