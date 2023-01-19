Haberler Keşfet Survivor yedekleri kimler olacak, yedek kadrosu belli mi? Survivor yedek kadrosu 2023 listesi

Giriş Tarihi: 19.01.2023 09:24 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 09:27

Survivor yedekleri kimler olacak, yedek kadrosu belli mi? Survivor yedek kadrosu 2023 listesi

Survivor yedekleri merak ediliyor. Geçtiğimiz gün ilk elemenin gerçekleştiği yarışma programında Ümit Erdim adaya veda eden isim olmuştu. Öte yandan program başlamadan yedek kadrosunda yer alacak geçtiğimiz sezonlara damga vuran birkaç isim öne sürülmüştü. Programın sıkı takipçileri "Survivor yedekleri kimler olacak, yedek kadrosu belli mi?" soruları yanıt aramaya başladı. Programa yedeklerden dahil olacak isimlerin Poyraz Yiğit, Batuhan Karacakaya, Aleyna Kalaycıoğlu gibi dikkat çeken isimler olduğu iddia ediliyor. İşte Survivor yedek kadrosu hakkında detaylar.