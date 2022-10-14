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Giriş Tarihi: 14.10.2022 09:01 Güncelleme Tarihi: 14.10.2022 09:02

TEM Otoyolu'nda trafik kazasında 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Kavacık mevkisinde meydana gelen trafik kazasında 1'i yabancı uyruklu, 2 kişi yaralandı.

TEM Otoyolu’nda trafik kazasında 2 kişi yaralandı

TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki A.B. yönetimindeki 34 BNY 379 plakalı minibüs, otoyoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlık alana düştü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

TEM Otoyolu’nda trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Emniyet ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri de A.B. ile minibüste bulunan Mısır uyruklu H.M'yi bulundukları yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.

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