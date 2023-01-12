Haberler Keşfet TOKİ ADANA KURA CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE: 2+1 3+1 TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet

Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 09:38

TOKİ ADANA KURA CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE: 2+1 3+1 TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet

Sarıçam ve Yumurtalık ilçesinde TOKİ Adana kura çekilişi canlı yayın ile bugün yapılacak! 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana kuraları 10 Ocak Salı günü başladı ve bugüne kadar Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan ilçelerinin kuraları çekildi. TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 e devlet üzerinden bu ilçelere başvuranlara erişime açıldı. Sarıçam ve Yumurtalık'a başvuran vatandaşlar, "TOKİ Adana kura canlı çekimi izle" aratmasıyla kuraları canlı takip etmek istiyor. Peki, TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 TOKİ Adana kura sonuçları sorgulama ekranı