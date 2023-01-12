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Haberler Keşfet TOKİ ADANA KURA CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE: 2+1 3+1 TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet
Giriş Tarihi: 12.01.2023 09:38 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 09:38

TOKİ ADANA KURA CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE: 2+1 3+1 TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet

Sarıçam ve Yumurtalık ilçesinde TOKİ Adana kura çekilişi canlı yayın ile bugün yapılacak! 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana kuraları 10 Ocak Salı günü başladı ve bugüne kadar Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan ilçelerinin kuraları çekildi. TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1 e devlet üzerinden bu ilçelere başvuranlara erişime açıldı. Sarıçam ve Yumurtalık'a başvuran vatandaşlar, "TOKİ Adana kura canlı çekimi izle" aratmasıyla kuraları canlı takip etmek istiyor. Peki, TOKİ Adana kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2023 TOKİ Adana kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ ADANA KURA CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE: 2+1 3+1 TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet

TOKİ Adana kura sonuçları sorgulama ekranı e devlet üzerinden erişime açılırken, bugün Sarıçam ve Yumurtalık ilçeleri için kuralar çekilmeye başlayacak. Kuralar 10.00'da Youtube üzerinden izlenebilecek. 250 bin Sosyal Konut projesi kapsamında toplamda 6 bin 356 konut Adana'da sahiplerini bulacak. İşte 2+1 3+1 Sarıçam, Yumurtalık TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi

TOKİ ADANA KURA CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE: 2+1 3+1 TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet

ADANA TOKİ KURA ÇEKİMİ MERKEZ İÇİN GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana kuraları 10 Ocak Salı günü başladı ve 13 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

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TOKİ ADANA KURA CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE: 2+1 3+1 TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA İLE BAŞLADI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut hak sahibi belirleme kurası için çekiliş takvimi güncellendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başlamıştı.

TOKİ Adana kuraları ilk olarak 10 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da, Merkez'de yer alan Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçeleri için gerçekleşti. Kuranın devamı, 12 Ocak'ta aynı saatte yapılacak.

TOKİ ADANA KURA CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE: 2+1 3+1 TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ADANA KURA CANLI KURA ÇEKİMİ İZLE: 2+1 3+1 TOKİ Adana kura sonuçları isim listesi sorgulama e devlet

TOKİ ADANA KURA TARİHLERİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Adana kura çekimi 10-12-13 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 6 bin 356 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde çekilecek.

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

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