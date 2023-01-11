Haberler Keşfet TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI SORGULAMA | 2023 Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi erişime açıldı!

Giriş Tarihi: 11.01.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 16:41

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI SORGULAMA | 2023 Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi erişime açıldı!

İlk Evim 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası il bazında çekilmeye devam ediyor. Güncel takvime göre, geçtiğimiz gün başlayan Adana kurası bugün de devam ediyor. 6 ilçede toplam 6356 konutun sahibini bulacağı Adana TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı YouTube üzerinden erişime açıldı. TOKİ Adana kura çekilişi canlı yayın ekranı ile Merkez, Sarıçam, Yumurtalık, Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli başvuru sonuçları 2+1 3+1 listesi kura sonuçları netlik kazanacak. Peki, Adana TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...