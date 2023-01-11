Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI SORGULAMA | 2023 Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi erişime açıldı!
Giriş Tarihi: 11.01.2023 16:41 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 16:41

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI SORGULAMA | 2023 Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi erişime açıldı!

İlk Evim 250 bin sosyal konut hak sahibi belirleme kurası il bazında çekilmeye devam ediyor. Güncel takvime göre, geçtiğimiz gün başlayan Adana kurası bugün de devam ediyor. 6 ilçede toplam 6356 konutun sahibini bulacağı Adana TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı YouTube üzerinden erişime açıldı. TOKİ Adana kura çekilişi canlı yayın ekranı ile Merkez, Sarıçam, Yumurtalık, Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli başvuru sonuçları 2+1 3+1 listesi kura sonuçları netlik kazanacak. Peki, Adana TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 2023 Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi...

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI SORGULAMA | 2023 Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi erişime açıldı!

Adana TOKİ kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları hız kazandı. 6 ilçede 6 bini aşkın konutun sahibini bulacağı çekiliş, 10-13 Ocak 2023 tarihlerinde gerçekleşecek ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Hal böyleyken Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı yoğun olarak ziyaret edilmeye başlandı. Merkez, Sarıçam, Yumurtalık, Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli kura sonuçları 2+1 3+1 listesi ile sorgulanıyor. Peki, TOKİ Adana kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2023 Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve isim listesi bilgileri!

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI SORGULAMA | 2023 Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi erişime açıldı!

ADANA TOKİ KURA ÇEKİMİ MERKEZ İÇİN GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Adana kuraları 10 Ocak Salı günü başladı ve 13 Ocak 2023 tarihinde sona erecek.

5. etap kura takvimine göre 11 Ocak tarihli kura çekilişi ile Merkez'de yer alan Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçeleri için isim listesi ilan edilecek. Kurası çekilen ilçelerde sorgulama yapmak için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açılıyor. İşte, detaylar;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI SORGULAMA | 2023 Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi erişime açıldı!

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA İLE BAŞLADI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut hak sahibi belirleme kurası için çekiliş takvimi güncellendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başlamıştı.

TOKİ Adana kuraları 11 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da, Merkez'de yer alan Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan ilçeleri için gerçekleşecek.

TOKİ ADANA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI SORGULAMA | 2023 Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi erişime açıldı!

TOKİ ADANA KURA TARİHLERİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Adana kura çekimi 10-13 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Toplamda 6 bin 356 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi'nde çekilecek.

TOKİ ADANA KURA SONUÇLARI SORGULAMA | 2023 Adana TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ile 2+1 3+1 isim listesi erişime açıldı!

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

10-11 Ocak: Merkez (Çukurova, Seyhan, Yüreğir, Ceyhan)

12 Ocak: Sarıçam, Yumurtalık

13 Ocak: Kozan, İmamoğlu, Tufanbeyli

SON DAKİKA