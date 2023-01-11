Haberler Keşfet TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 11 Ocak 2023: 2+1 3+1 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı e devlet

Giriş Tarihi: 11.01.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 13:57

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 11 Ocak 2023: 2+1 3+1 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı e devlet

TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden kuralar bitince paylaşılıyor. 2 Ocak itibariyle başlayan kuralarda Mamak ilçesi kuraları sürüyor. 2 Ocak'tan beri devam eden TOKİ Ankara kura çekimi, Mamak ile son bulacak. TOKİ Ankara kura sonuçları canlı izle ekranına Youtube'dan ulaşılabilir. Bu sebeple TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar Sosyal Konutlardan birine hak sahibi olup olmadıklarını öğrenmek istiyor. Peki, TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ Ankara kura sonuçları 2023