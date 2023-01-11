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Haberler Keşfet TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 11 Ocak 2023: 2+1 3+1 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı e devlet
Giriş Tarihi: 11.01.2023 13:56 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 13:57

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 11 Ocak 2023: 2+1 3+1 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı e devlet

TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden kuralar bitince paylaşılıyor. 2 Ocak itibariyle başlayan kuralarda Mamak ilçesi kuraları sürüyor. 2 Ocak'tan beri devam eden TOKİ Ankara kura çekimi, Mamak ile son bulacak. TOKİ Ankara kura sonuçları canlı izle ekranına Youtube'dan ulaşılabilir. Bu sebeple TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar Sosyal Konutlardan birine hak sahibi olup olmadıklarını öğrenmek istiyor. Peki, TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ Ankara kura sonuçları 2023

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 11 Ocak 2023: 2+1 3+1 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı e devlet

TOKİ Ankara kura canlı yayını ile vatandaşlar Sosyal Konut projesini takip edebiliyor. Her gün devam eden kuralarda bugün sıra Ankara'da. Ankara TOKİ kura çekilişi Mamak ilçesi ile yarın son bulacak. Bu sebeple TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı başvuru yapan vatandaşlar tarafından yanıt arıyor. İşte 2+1 3+1 TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 11 Ocak 2023: 2+1 3+1 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı e devlet

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ MAMAK İLE DEVAM EDİYOR

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara kuraları 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2 Ocak'tan bu yana yapılan çekilişler ile Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Etimesgut, Şereflikoçhisar, Sincan, Gölbaşı Gerder ilçelerinde kura sonucu belli oldu.

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TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 11 Ocak 2023: 2+1 3+1 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı e devlet

5. etap kura takvimine göre 11 Ocak tarihli kura çekilişi ile Mamak isim listesi ilan edilecek. Kurası çekilen ilçelerde sorgulama yapmak için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. İşte, detaylar;

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 11 Ocak 2023: 2+1 3+1 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı e devlet

TOKİ KURA TAKVİMİ 5. ETAP ANKARA İLE BAŞLADI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut hak sahibi belirleme kurası için çekiliş takvimi güncellendi. Yeni sene Ankara ve Hatay kuraları ile başlamıştı.

TOKİ Ankara kuraları 11 Ocak 2023 tarihinde saat 11.00'te, Mamak için gerçekleşecek. Kuralar, Mamak Belediyesi Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde yapılacak.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE 11 Ocak 2023: 2+1 3+1 Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı e devlet

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