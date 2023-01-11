Haberler Keşfet Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama 2023 isim listesi: TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları sorgulama 2+1 3+1

Giriş Tarihi: 11.01.2023 23:10 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023 23:10

Ankara TOKİ kura sonuçları sorgulama 2023 isim listesi: TOKİ Ankara kura çekimi sonuçları sorgulama 2+1 3+1

TOKİ Ankara kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden kuralar bitince paylaşılıyor. 2 Ocak itibariyle başlayan kuralarda Mamak ilçesi kuraları sürüyor. 2 Ocak'tan beri devam eden TOKİ Ankara kura çekimi, Mamak ile son bulacak. TOKİ Ankara kura sonuçları canlı izle ekranına Youtube'dan ulaşılabilir. Bu sebeple TOKİ Ankara kura sonuçları sorgulama ekranı üzerinden vatandaşlar Sosyal Konutlardan birine hak sahibi olup olmadıklarını öğrenmek istiyor. Peki, TOKİ Ankara kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ Ankara kura sonuçları 2023