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Haberler Keşfet TOKİ Ankara kura sonuçları ve isim listesi sorgula: 2023 TOKİ Ankara Mamak kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 12.01.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023 07:28

TOKİ Ankara kura sonuçları ve isim listesi sorgula: 2023 TOKİ Ankara Mamak kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sosyal konut projesi başvurusu yapan başkentliler TOKİ Ankara kura sonuçları canlı yayın üzerinden sorgulama yapıyor. Mamak ilçesindeki 3 bin 645 konutun hak sahipleri belirlenirken noter huzurunda çekilecek kuraların ardından isim listesi sorgulama ekranı erişime açılacak. Peki TOKİ Ankara kura çekilişi sonuçları açıklandı mı, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, Ankara Mamak kura sonuçları sorgulama ekranı ve tüm bilgiler...

TOKİ Ankara kura sonuçları ve isim listesi sorgula: 2023 TOKİ Ankara Mamak kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Ankara TOKİ kura sonuçları isim listesi halinde açıklanıyor. Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Etimesgut, Şereflikoçhisar, Sincan, Gölbaşı Gerder TOKİ Ankara kura sonuçları açıklanırken son olarak gözler Mamak kura çekimine çevrildi. 2+1 ve 3+1 konutların sahibi olmak isteyenler isim listesi sorgulamasına başladı. Ankara TOKİ kura çekilişi canlı izle ekranı ile araştırmaları hız kazandı. İşte, 2023 Ankara Mamak TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

TOKİ Ankara kura sonuçları ve isim listesi sorgula: 2023 TOKİ Ankara Mamak kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURA ÇEKİMİ ANKARA'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 12 Ocak 2022 Perşembe bugün Mamak'ta çekiliş gerçekleşiyor.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ankara kura çekimi 12 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ MAMAK İLE DEVAM EDİYOR

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara kuraları 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2 Ocak'tan bu yana yapılan çekilişler ile Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Etimesgut, Şereflikoçhisar, Sincan, Gölbaşı Gerder ilçelerinde kura sonucu belli oldu.

5. etap kura takvimine göre 11 Ocak tarihli kura çekilişi ile Mamak isim listesi ilan edilecek. Kurası çekilen ilçelerde sorgulama yapmak için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. İşte, detaylar;

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TOKİ Ankara kura sonuçları ve isim listesi sorgula: 2023 TOKİ Ankara Mamak kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ ANKARA KURA TARİHLERİ

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ankara kura çekimi 2-12 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 18 bin 450 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuralar, Sincan ve Etimesgut merkezlerinde olacak.

İşte ilçe ilçe kura takvimi:

6-8 Ocak: Sincan Yenipeçenek

9 Ocak: Saraycık

10 Ocak: Gölbaşı Gerder

11 - 12 Ocak: Mamak

Not: Ankara Haymana başvuru sayısı az, hak sahipliği kurası çekilmeyecek.

TOKİ ANKARA EVLERİ NELERDE?

İlçelere göre evler şöyle:

ANKARA AYAŞ: 300

ANKARA BALA: 160

ANKARA ÇAMLIDERE: 100

ANKARA ETİMESGUT: 3.800

ANKARA EVREN: 150

ANKARA GÖLBAŞI: 1.545

ANKARA HAYMANA: 200

ANKARA KAHRAMAZANKAZAN: 800

ANKARA KIZILCAHAMAM: 63

ANKARA MAMAK: 3.645

ANKARA POLATLI: 700

ANKARA NALLIHAN: 100

ANKARA SİNCAN SARAYCIK: 1.626

ANKARA SİNCAN YENİPEÇENEK: 4.800

ANKARA ŞEREFLİKOÇHİSAR: 311

TOKİ Ankara kura sonuçları, TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden ve Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişi tamamlandıktan sonra ev sahibi olmaya hak kazanan talihlilerin isim listesi TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden sorgulanabilecek.

TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Ankara kura sonuçları ve isim listesi sorgula: 2023 TOKİ Ankara Mamak kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
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TOKİ Ankara kura sonuçları ve isim listesi sorgula: 2023 TOKİ Ankara Mamak kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
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