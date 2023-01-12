TOKİ KURA ÇEKİMİ ANKARA'DA GERÇEKLEŞİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

Sonuçlar il il açıklanmaya devam ediyor. 12 Ocak 2022 Perşembe bugün Mamak'ta çekiliş gerçekleşiyor.

TOKİ ANKARA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; TOKİ Ankara kura çekimi 12 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

ANKARA TOKİ KURA ÇEKİMİ MAMAK İLE DEVAM EDİYOR

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara kuraları 2-12 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

2 Ocak'tan bu yana yapılan çekilişler ile Kahramankazan, Kızılcahamam, Polatlı, Ayaş, Bala, Beypazarı, Çamlıdere, Evren, Nallıhan, Etimesgut, Şereflikoçhisar, Sincan, Gölbaşı Gerder ilçelerinde kura sonucu belli oldu.

5. etap kura takvimine göre 11 Ocak tarihli kura çekilişi ile Mamak isim listesi ilan edilecek. Kurası çekilen ilçelerde sorgulama yapmak için TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı erişime açıldı. İşte, detaylar;