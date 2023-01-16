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Haberler Keşfet TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama canlı yayında olacak
Giriş Tarihi: 16.01.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 15:40

TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama canlı yayında olacak

Sosyal konut projesi kura takviminde 6. Etap başladı. Antalya da bu etapta çekilecek iller arasında yer alıyor. Toplamda 7 bin 150 konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Antalya kura çekimi tarihleri belli oldu. Merkez, Alanya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli ilçelerinde çekilecek kuralar için geri sayım başladı. Kura çekilişi ile birlikte TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama işlemleri başlayacak. Peki, Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte, detaylar…

TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama canlı yayında olacak

TOKİ Antalya kura çekilişi tarihi geldi. 250 bin sosyal konut kurası 6. Etapta devam ediyor. 81 ilde gerçekleştirilen kuralar noter huzurunda yapılırken canlı yayın ile kamuoyuna aktarılıyor. Başvuruda bulunan adaylar TOKİ Antalya kura sonuçları 2+1 3+1 listesini sorgulamaya başladı. İlçe ilçe gerçekleşecek kuralarda takvim ortaya çıktı. Peki, TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman, hangi tarihte, saat kaçta yapılacak? İşte, detaylar…

TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama canlı yayında olacak

TOKİ 6. ETAP KURALARI BAŞLADI!

12 - 24 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara ve Adana'da çekiliş devam ederken Eskişehir, Mersin, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Antalya, Isparta sonuçları açıklanacak.

İşte, Antalya TOKİ kura çekimi tarihleri:

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TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama canlı yayında olacak

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

7 bin 150 konut Merkez, Alanya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde hak sahiplerini bulacak.

Antalya çekilişi 18-22 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kuralar her gün saat 10.00'da başlayacak. Çekiliş Mimar Sinan Kongre Merkezi Büyük Salonda yapılacak ve canlı yayın ile aktarılacak.

İşte ilçe ilçe tarihler:

TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama canlı yayında olacak

18 OCAK: MERKEZ

20 OCAK: ALANYA, MANAVGAT, SERİK

21 OCAK: GAZİPAŞA, KAŞ, KEMER

22 OCAK: AKSEKİ, DEMRE, FİNİKE, İBRADI, KORKUTELİ

TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama canlı yayında olacak

TOKİ ANTALYA EVLERİ 2+1 3+1 KONUT SAYISI

MERKEZ: 4.600 KONUT

ALANYA: 500

MANAVGAT: 350

SERİK: 350

GAZİPAŞA: 300

KAŞ: 200

KEMER: 200

AKSEKİ: 150

DEMRE: 200

FİNİKE: 100

İBRADI: 100

KORKUTELİ: 100

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