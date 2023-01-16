Haberler Keşfet TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama canlı yayında olacak

Giriş Tarihi: 16.01.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 15:40

TOKİ Antalya kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2023 TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama canlı yayında olacak

Sosyal konut projesi kura takviminde 6. Etap başladı. Antalya da bu etapta çekilecek iller arasında yer alıyor. Toplamda 7 bin 150 konutun hak sahiplerini bulacağı TOKİ Antalya kura çekimi tarihleri belli oldu. Merkez, Alanya, Manavgat, Serik, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Akseki, Demre, Finike, İbradı, Korkuteli ilçelerinde çekilecek kuralar için geri sayım başladı. Kura çekilişi ile birlikte TOKİ Antalya kura sonuçları sorgulama işlemleri başlayacak. Peki, Ankara TOKİ kura çekimi ne zaman, saat kaçta, nerede yapılacak? İşte, detaylar…