TOKİ arsa başvurusu yapanlar dikkat: Başvurusu kabul edilmeyenlerin listesi yayınlandı! İşte müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu olumsuz sonuçlananlar

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında İlk Evim Arsa başvuruları, 10 Ekim-15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. 250 bin konut hak sahibi belirleme kurası il il çekilmeye devam ederken TOKİ arsa kura çekimi tarihleri araştırmaları hız kazandı. TOKİ arsa kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken arsa başvuruları ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kurum tarafından müstakil ve müşterek arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesi yayınlandı. Başvuruların olumsuz sonuçlanma nedeni ise arsa satışı başvuru şartları ile arsa başvuru ve satın alma taahhütnamesi'nde bildirilen başvuru şartlarına uyulmaması. İşte, müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu olumsuz sonuçlananların isim listesi…