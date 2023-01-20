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Haberler Keşfet TOKİ arsa başvurusu yapanlar dikkat: Başvurusu kabul edilmeyenlerin listesi yayınlandı! İşte müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu olumsuz sonuçlananlar
Giriş Tarihi: 20.01.2023 11:51 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 11:52

TOKİ arsa başvurusu yapanlar dikkat: Başvurusu kabul edilmeyenlerin listesi yayınlandı! İşte müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu olumsuz sonuçlananlar

Yüzyılın en büyük sosyal konut projesi kapsamında İlk Evim Arsa başvuruları, 10 Ekim-15 Kasım 2022 tarihleri arasında alınmıştı. 250 bin konut hak sahibi belirleme kurası il il çekilmeye devam ederken TOKİ arsa kura çekimi tarihleri araştırmaları hız kazandı. TOKİ arsa kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken arsa başvuruları ile ilgili bir son dakika gelişmesi yaşandı. Kurum tarafından müstakil ve müşterek arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesi yayınlandı. Başvuruların olumsuz sonuçlanma nedeni ise arsa satışı başvuru şartları ile arsa başvuru ve satın alma taahhütnamesi'nde bildirilen başvuru şartlarına uyulmaması. İşte, müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu olumsuz sonuçlananların isim listesi…

TOKİ arsa başvurusu yapanlar dikkat: Başvurusu kabul edilmeyenlerin listesi yayınlandı! İşte müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu olumsuz sonuçlananlar

TOKİ arsa başvurusu yapanlar dikkat... İlk Evim Arsa Projesi kapsamında müstakil ve müşterek arsa başvuruları 10 Ekim-15 Kasım 2022 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Konut yerine arsa tercih eden vatandaşlar, TOKİ arsa kura çekimi için geri sayıma geçti. TOKİ arsa kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ederken 81 ilde hak sahiplerini bulacak arsalar ile ilgili bir son dakika açıklaması yapıldı. TOKİ, resmi internet sayfası üzerinden müstakil ve müşterek arsa olumsuz sonuçlananların isim listesini paylaştı. Yapılan açıklamada arsa başvuru ve satın alma taahhütnamesi'nde bildirilen başvuru şartlarına uyulmadığı için başvuruların kabul edilmediği bilgisi yer aldı. İşte, müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesi…

TOKİ arsa başvurusu yapanlar dikkat: Başvurusu kabul edilmeyenlerin listesi yayınlandı! İşte müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu olumsuz sonuçlananlar

TOKİ ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ YAYINDA!

TOKİ, resmi internet adresi üzerinden arsa başvurusu kabul edilmeyenlerin listesini yayınladı. TOKİ tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''İlk Evim Arsa Projesi kapsamında 10.10.2022-15.11.2022 tarihleri arasında Müstakil ve Müşterek arsa edinimine ilişkin başvurular tamamlanmıştır.

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TOKİ arsa başvurusu yapanlar dikkat: Başvurusu kabul edilmeyenlerin listesi yayınlandı! İşte müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu olumsuz sonuçlananlar

İdaremiz tarafından incelenen başvuruların bir kısmı Projenin duyurulması aşamasında İdaremiz Web Adresinde yayınlanan ARSA SATIŞI BAŞVURU ŞARTLARI ile başvuru aşamasında gerek banka şubeleri gerekse e-devlet başvurularında tebliğ edilen ARSA BAŞVURU VE SATIN ALMA TAAHHÜTNAMESİ'nde bildirilen başvuru şartlarına uymayanların listesi aşağıda yayınlanmıştır.''

ARSA BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLERİN LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ arsa başvurusu yapanlar dikkat: Başvurusu kabul edilmeyenlerin listesi yayınlandı! İşte müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu olumsuz sonuçlananlar

2023 TOKİ ARSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Proje kapsamında Mart 2023'e kadar konut, iş yeri arsalar için tüm kuraların etaplar halinde çekilmesinin ardından hak sahipleri belirlenecek.

TOKİ arsa kura çekimi tarihi henüz açıklanmadı. TOKİ arsa kura takviminin yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberlerimize eklenecektir.

TOKİ arsa başvurusu yapanlar dikkat: Başvurusu kabul edilmeyenlerin listesi yayınlandı! İşte müstakil ve müşterek TOKİ arsa başvurusu olumsuz sonuçlananlar

HAK SAHİPLİLİĞİ SONRASI 775 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİS SÜRECİ

1) Arsa tahsis bedelinin 1/10'u peşin geriye kalanı 9 yılda tercihe göre aylık veya yıllık eşit taksitlerle ve faizsiz olarak ödenir. Taksit ödeme tarihi; peşinat bedeli ödendikten sonra, borçlanma tarihi, sözleşme imza tarihinden itibaren 1 yıl sonraki tarihtir.

Taksitler, peşinat tutarı yatırıldıktan 1 yıl sonra başlamak üzere, yıllık taksitler halinde 9 yılda 9 eşit taksitle veya aylık taksitler halinde 108 ayda ödenebilir. Ancak sözleşme aşamasında aylık ya da yıllık sözleşme tiplerinden sadece biri tercih edilecektir.

2- Kesinleşen arsa tahsisi sonrasında tahsis sahibinin yükümlülüklerini yerine getirmesini teminen noter onaylı taahhütname alınır.

3- Banka sözleşmesi sonrasında peşinat dekontu, noter onaylı taahhütname v.b. tüm belgelerin teslimi sonrasında tapu devri ipotekli ve takyitli olarak yapılır.

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