TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI | 15 Ocak Bilecik TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan ilk evim, ilk iş yerim kuraları 6. etapla 13-22 Ocak tarihleri arasında 7 ilde 24 bin 636 konut için yapılacak çekilişlerle hak sahipleri belirlenecek. Söz konusu illerden olan Bilecik'te ise 1.037 konut için yapılan çekiliş sonucunda isim listesi belli oldu. TOKİ Bilecik kura sonuçları sorgulama yapmak isteyenler 15 Ocak Bilecik TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası için araştırmalarını sürdürüyor. Bilecik TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar.