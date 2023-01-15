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Haberler Keşfet TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI | 15 Ocak Bilecik TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 15.01.2023 20:38 Güncelleme Tarihi: 15.01.2023 20:38

TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI | 15 Ocak Bilecik TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan ilk evim, ilk iş yerim kuraları 6. etapla 13-22 Ocak tarihleri arasında 7 ilde 24 bin 636 konut için yapılacak çekilişlerle hak sahipleri belirlenecek. Söz konusu illerden olan Bilecik'te ise 1.037 konut için yapılan çekiliş sonucunda isim listesi belli oldu. TOKİ Bilecik kura sonuçları sorgulama yapmak isteyenler 15 Ocak Bilecik TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası için araştırmalarını sürdürüyor. Bilecik TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar.

TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI | 15 Ocak Bilecik TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

Bilecik TOKİ kura sonuçları canlı yayında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca çekilerek belirlendi. Bözüyük, Merkez (Bayırköy), Merkez (Cumhuriyet Mahallesi), Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve İnhisar ilçelerini kapsayan sosyal konut projesi kura çekilişlerinde isimlerinin olup olmadığını merak edenler ise TOKİ Bilecik kura sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 15 Ocak Bilecik TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası araştırmalarına devam ediyor.

BİLECİK TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI

TOKİ Bilecik kura çekilişi sorgulama sayfası ve tüm detaylar;

TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI | 15 Ocak Bilecik TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

TOKİ BİLECİK KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

  • Bilecik TOKİ Bözüyük, Merkez (Bayırköy), Merkez (Cumhuriyet Mahallesi), Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve İnhisar ilçeleri kurası 15 Ocak 2023 Pazar günü yapıldı.
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TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI | 15 Ocak Bilecik TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Mersin TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

BÖZÜYÜK – 15 Ocak – Saat: 10:00

MERKEZ (BAYIRKÖY) – 15 Ocak – Saat: 10:00

MERKEZ (CUMHURİYET MAHALLESİ) – 15 Ocak – Saat: 10:00

TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI | 15 Ocak Bilecik TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

OSMANELİ – 15 Ocak – Saat: 10:00

PAZARYERİ – 15 Ocak - Saat: 10:00

TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI | 15 Ocak Bilecik TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

SÖĞÜT – 15 Ocak - Saat: 10:00

İNHİSAR – Başvuru sayısı az olduğundan kura çekilişi yapılmadı.

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