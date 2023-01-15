TOKİ BİLECİK KURA SONUÇLARI | 15 Ocak Bilecik TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası

Bilecik TOKİ kura sonuçları canlı yayında Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca çekilerek belirlendi. Bözüyük, Merkez (Bayırköy), Merkez (Cumhuriyet Mahallesi), Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt ve İnhisar ilçelerini kapsayan sosyal konut projesi kura çekilişlerinde isimlerinin olup olmadığını merak edenler ise TOKİ Bilecik kura sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 15 Ocak Bilecik TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası araştırmalarına devam ediyor.

BİLECİK TOKİ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA SAYFASI

TOKİ Bilecik kura çekilişi sorgulama sayfası ve tüm detaylar;