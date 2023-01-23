Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle: 2+1 3+1 2023 Karacabey Yenikaraağaç Bursa TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 23.01.2023 06:54 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 06:54

TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle: 2+1 3+1 2023 Karacabey Yenikaraağaç Bursa TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Bursa kura çekimi bugün başlıyor. 28 Ocak 2023 tarihine kadar toplam 8650 sosyal konutun hak sahibini bulacağı kuralar noter huzurunda ve canlı bir şekilde yapılacak. Bursa TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı, her kura bittikten sonra erişime açılacak. 2+1 3+1 Karacabey Yenikarağaç Bursa TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden vatandaşlara sunulacak. Bugün 3316 konut hak sahiplerini bulacak. Bu sebeple TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. İşte TOKİ Bursa Karacabey kura sonuçları sorgulama ekranı 2+1 3+1

TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle: 2+1 3+1 2023 Karacabey Yenikaraağaç Bursa TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle ekranı üzerinden izlenebilecek. Noter huzurunda 3316 konut hak sahibinin olacak ve kuralar noter huzurunda yapılmakta. Vatandaşlar, 2+1 3+1 Karacabey Yenikarağaç Bursa TOKİ kura sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ Bursa kura çekimi sonuçları isim listesi

TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle: 2+1 3+1 2023 Karacabey Yenikaraağaç Bursa TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ Bursa kura çekilişi Ocak ayında gerçekleşecek!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle: 2+1 3+1 2023 Karacabey Yenikaraağaç Bursa TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ BURSA KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin kurumsal hesabından yapılan açıklamaya göre; Bursa TOKİ kura çekimi 23 – 28 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplamda 8.650 konut sosyal konutun hak sahiplerini bulacağı kuraların nerede ve saat kaçta çekileceği belli oldu.

TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle: 2+1 3+1 2023 Karacabey Yenikaraağaç Bursa TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ BURSA KURA TARİHLERİ

Karacabey Yenikaraağaç Mahallesi 23.01.2021 10.00

Nilüfer İlçesi 25.01.2021 10.00

Orhangazi İlçesi Arapzade Mahallesi 25.01.2021 10.00

Gürsu İlçesi Dışkayaköyü Mahallesi 26.01.2021 10.00

İnegöl İlçesi Karalar Mahallesi 26.01.2021 10.00

Kestel İlçesi Seymen Mahallesi 26.01.2021 10.00

TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle: 2+1 3+1 2023 Karacabey Yenikaraağaç Bursa TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Karacabey İlçesi Taşlık Mahallesi 27.01.2021 10.00

Mustafakemalpaşa İlçesi Yalıntaş Mahallesi 27.01.2021 10.00

Yenişehir İlçesi Subaşı Mahallesi 27.01.2021 10.00

SON DAKİKA