TOKİ Bursa kura sonuçları canlı izle: 2+1 3+1 2023 Karacabey Yenikaraağaç Bursa TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Bursa kura çekimi bugün başlıyor. 28 Ocak 2023 tarihine kadar toplam 8650 sosyal konutun hak sahibini bulacağı kuralar noter huzurunda ve canlı bir şekilde yapılacak. Bursa TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı, her kura bittikten sonra erişime açılacak. 2+1 3+1 Karacabey Yenikarağaç Bursa TOKİ kura sonuçları isim listesi e devlet ve TOKİ'nin resmi sitesi üzerinden vatandaşlara sunulacak. Bugün 3316 konut hak sahiplerini bulacak. Bu sebeple TOKİ Bursa kura sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. İşte TOKİ Bursa Karacabey kura sonuçları sorgulama ekranı 2+1 3+1