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TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: TOKİ Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.01.2023 08:36
Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
08:37
TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: TOKİ Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
TOKİ Eskişehir kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi için sıra TOKİ Eskişehir kura çekimine geldi. Eskişehir Merkez, Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Han ve Mihalgazide yapılacak çekilişte toplamda 2 bin 499 konut sahibini bulacak. TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenebilecek. Peki, TOKİ Eskişehir kura çekimi saat kaçta başlayacak? TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023