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Haberler Keşfet TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: TOKİ Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 13.01.2023 08:36 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023 08:37

TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: TOKİ Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ Eskişehir kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı projesi için sıra TOKİ Eskişehir kura çekimine geldi. Eskişehir Merkez, Günyüzü, Mahmudiye, Mihalıçcık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Han ve Mihalgazide yapılacak çekilişte toplamda 2 bin 499 konut sahibini bulacak. TOKİ Eskişehir kura çekimi canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenebilecek. Peki, TOKİ Eskişehir kura çekimi saat kaçta başlayacak? TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023

TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: TOKİ Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ Eskişehir kura çekimi sorgulama ekranı 2023! Toplamda 2 bin 499 konutun verileceği TOKİ Eskişehir kura sonuçları bugün ve yarın yapılacak çekilişle birlikte belli olacak. Bugün yapılacak çekiliş ile birlikte Eskişehir Merkez'deki 1800 konut sahibini bulacak. Bu noktada vatandaşlar, TOKİ Eskişehir kuraları saat kaçta başlayacak sorusu ile birlikte, TOKİ Eskişehir kura çekimi sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ Eskişehir kura canlı izle ekranı

TOKİ ESKİŞEHİR 2+1 - 3+1 KURA SONUÇLARI

TOKİ Eskişehir kura sonuçları bugün hak sahiplerini buluyor! Eskişehir Merkez'deki 1800 konut için kazanan isimler belli oluyor.

İşte detaylar;

TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: TOKİ Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

ESKİŞEHİR TOKİ 2023 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Eskişehir kura çekimi 13-14 Ocak 2023 tarihinde saat 10.00'da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

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TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: TOKİ Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

2 - 24 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara

10-13 Ocak 2023: Adana

13-14 Ocak 2023: Eskişehir

14-17 Ocak 2023: Mersin

15 Ocak 2023: Bilecik

16-17 Ocak 2023: Sakarya

18-21 Ocak 2023: Kocaeli

18-22 Ocak 2023: Antalya

22 Ocak 2023: Yalova

23-24 Ocak 2023: Isparta

TOKİ ESKİŞEHİR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: TOKİ Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ Eskişehir kura çekiminin tamamlanmasının ardından sonuçlar belli olacak. TOK'nin resmi internet sitesi üzerinden sonuçlar öğrenilebilecek.

TOKİ Eskişehir kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: TOKİ Eskişehir kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

TAM 1800 KONUT BUGÜN SAHİBİNİ BULUYOR

Toplamda 2 bin 499 konutun verileceği TOKİ Eskişehir kura sonuçları bugün ve yarın yapılacak çekilişle birlikte belli olacak. Bugün yapılacak çekiliş ile birlikte Eskişehir Merkez'deki 1800 konut sahibini bulacak.

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