TOKİ Eskişehir kura çekimi sorgulama ekranı 2023! Toplamda 2 bin 499 konutun verileceği TOKİ Eskişehir kura sonuçları bugün ve yarın yapılacak çekilişle birlikte belli olacak. Bugün yapılacak çekiliş ile birlikte Eskişehir Merkez'deki 1800 konut sahibini bulacak. Bu noktada vatandaşlar, TOKİ Eskişehir kuraları saat kaçta başlayacak sorusu ile birlikte, TOKİ Eskişehir kura çekimi sonuçları açıklandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ Eskişehir kura canlı izle ekranı



TOKİ ESKİŞEHİR 2+1 - 3+1 KURA SONUÇLARI



TOKİ Eskişehir kura sonuçları bugün hak sahiplerini buluyor! Eskişehir Merkez'deki 1800 konut için kazanan isimler belli oluyor.



İşte detaylar;



