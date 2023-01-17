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Giriş Tarihi: 17.01.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:47

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ: İstanbul (Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri) TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ İstanbul kura tarihleri merakla bekleniyor. 81 il genelinde gerçekleşen projeyle 250 bin konutla düşük gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak. Bu kapsamda ise "TOKİ İstanbul (Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri) kura çekimi ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde kura sonuçları her il için noter huzurundaki çekilişin ardından isim listesi halinde açıklanıyor. Kurum her hafta il il yeni takvimi duyururken megakentte ev sahibi olma hayaliyle başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İşte tarihler ve detaylar.