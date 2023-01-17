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Haberler Keşfet TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ: İstanbul (Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri) TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 17.01.2023 11:46 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 11:47

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ: İstanbul (Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri) TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ İstanbul kura tarihleri merakla bekleniyor. 81 il genelinde gerçekleşen projeyle 250 bin konutla düşük gelirli vatandaşlar ev sahibi olacak. Bu kapsamda ise "TOKİ İstanbul (Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri) kura çekimi ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde kura sonuçları her il için noter huzurundaki çekilişin ardından isim listesi halinde açıklanıyor. Kurum her hafta il il yeni takvimi duyururken megakentte ev sahibi olma hayaliyle başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman? İşte tarihler ve detaylar.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ: İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ İstanbul kura çekimi sonuçları için nefesler tutuldu. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri için kuraların yapılacağı tarih merakla bekleniyor. Megakentte bilindiği üzere 1 milyonun üzerinde başvuru gerçekleşmişti. Bu noktada ise "TOKİ İstanbul (Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri) kura çekimi ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi ile ilgili son durum ve gelişmeler.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ: İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

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TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ: İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ: İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ 2023 TARİHİ: İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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