TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi için bekleyiş sürüyor. Yurt genelinde 250 bin konutun hak sahibini bulması için kuralar çekilmeye devam ederken en yüksek başvurunun alındığı megakentte "İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusu yanıt arıyor. Yapılan açıklamada belirtilen ilçelerde toplam 50 bin konut yapılacaktı. Öte yandan 1 Milyonu aşkın başvurunun yapıldığı kaydedildi. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte o tarih ve detaylar.