Haberler Keşfet TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı!

Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:11

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi için bekleyiş sürüyor. Yurt genelinde 250 bin konutun hak sahibini bulması için kuralar çekilmeye devam ederken en yüksek başvurunun alındığı megakentte "İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusu yanıt arıyor. Yapılan açıklamada belirtilen ilçelerde toplam 50 bin konut yapılacaktı. Öte yandan 1 Milyonu aşkın başvurunun yapıldığı kaydedildi. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte o tarih ve detaylar.