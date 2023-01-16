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Haberler Keşfet TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 16.01.2023 10:10 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 10:11

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi için bekleyiş sürüyor. Yurt genelinde 250 bin konutun hak sahibini bulması için kuralar çekilmeye devam ederken en yüksek başvurunun alındığı megakentte "İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusu yanıt arıyor. Yapılan açıklamada belirtilen ilçelerde toplam 50 bin konut yapılacaktı. Öte yandan 1 Milyonu aşkın başvurunun yapıldığı kaydedildi. Peki, TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte o tarih ve detaylar.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi takvimi merakla bekleniyor. Kurum her hafta il il yeni takvimi duyururken megakentte ev sahibi olma hayaliyle başvurularını gerçekleştiren vatandaşlar İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorularını gündeme taşıdı. Tarihin en büyük sosyal konut projesinde kura sonuçları her il için noter huzurunda gerçekleşiyor. Peki, TOKİ İstanbul kura tarihleri ile sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

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TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı!

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak? İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura çekimi sonuçları sorgulama ekranı!

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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