Haberler Keşfet İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULA EKRANI 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

Giriş Tarihi: 20.01.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 07:23

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULA EKRANI 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

TOKİ İstanbul kura sonuçları için nefesler tutuldu. 250 bin sosyal konut projesinde kuralar haftalık paylaşılan takvim doğrultusunda il il çekilmeye devam ediyor. Özellikle başvuru sayısı 1 milyonu aşan İstanbul TOKİ kura tarihleri merakla bekleniyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde yapılacak çekilişle toplam 50 bin konutun hak sahibi belirlenecek. Bu noktada başvuru sahipleri, "Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi bilgileri.