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Haberler Keşfet İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULA EKRANI 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?
Giriş Tarihi: 20.01.2023 07:19 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 07:23

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULA EKRANI 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

TOKİ İstanbul kura sonuçları için nefesler tutuldu. 250 bin sosyal konut projesinde kuralar haftalık paylaşılan takvim doğrultusunda il il çekilmeye devam ediyor. Özellikle başvuru sayısı 1 milyonu aşan İstanbul TOKİ kura tarihleri merakla bekleniyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde yapılacak çekilişle toplam 50 bin konutun hak sahibi belirlenecek. Bu noktada başvuru sahipleri, "Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, 2023 İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı ve 2+1 3+1 isim listesi bilgileri.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULA EKRANI 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

İstanbul TOKİ kura çekimi takvimi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 81 ili kapsayan İlk Evim projesinde kurası çekilecek iller haftalık olarak duyuruluyor. Bu noktada megakentte ev sahibi olma hayaliyle başvuru yapan vatandaşlar, ''Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte?'' sorusuna yanıt arıyor. Noter huzurunda çekilen İstanbul TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı canlı yayın ardından e-Devlet üzerinden erişime açılacak. 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine sabah.com.tr üzerinden de erişilebilecek. Peki, TOKİ İstanbul kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULA EKRANI 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

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İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULA EKRANI 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULA EKRANI 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İSTANBUL TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULA EKRANI 2023: Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman?

20 - 28 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

20 - 28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Antalya ve Kocaeli'nde devam ederken Yalova, Isparta, Bursa, Burdur ve Denizli sonuçları açıklanacak.

İşte, güncel takvim:

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