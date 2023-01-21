Haberler Keşfet TOKİ İstanbul kura tarihi merakla bekleniyor! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 21.01.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 10:39

TOKİ İstanbul kura tarihi merakla bekleniyor! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?

50 bin konutun sahibini bulacağı TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi merakla bekleniyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde gerçekleşecek tarihin en büyük sosyal konut projesinde gözler "Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Yapılan açıklamaya göre; düşük bütçeli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan projede kura tarihleri de bir bir belli oluyor. Peki, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar.