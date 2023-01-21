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Haberler Keşfet TOKİ İstanbul kura tarihi merakla bekleniyor! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 21.01.2023 10:38 Güncelleme Tarihi: 21.01.2023 10:39

TOKİ İstanbul kura tarihi merakla bekleniyor! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?

50 bin konutun sahibini bulacağı TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi merakla bekleniyor. Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde gerçekleşecek tarihin en büyük sosyal konut projesinde gözler "Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorusunun yanıtına çevrildi. Yapılan açıklamaya göre; düşük bütçeli vatandaşları ev sahibi yapmayı amaçlayan projede kura tarihleri de bir bir belli oluyor. Peki, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak, sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte sonuç sorgulama ekranı ve detaylar.

TOKİ İstanbul kura tarihi merakla bekleniyor! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi için açıklama bekleniyor! Yapılan açıklamada belirtilen ilçelerde toplam 50 bin konut yapılacaktı. Öte yandan 1 Milyonu aşkın başvurunun yapıldığı kaydedildi. Yurt genelinde 250 bin konutun hak sahibini bulması için kuralar çekilmeye devam ederken en yüksek başvurunun alındığı megakentte "İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?" sorusu yanıt arıyor. İşte TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi ile ilgili son durum.

TOKİ İstanbul kura tarihi merakla bekleniyor! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ ARNAVUTKÖY, BAŞAKŞEHİR, ESENLER, ÇATALCA, TUZLA, SİLİVRİ KURA ÇEKİLİŞİ TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi kapsamında TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri ilçelerinde toplam 50.000 konut inşa edecek. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı.

TOKİ İstanbul Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Silivri kura çekimi tarihleri takvimi yayınlandığında haberimizde yer verilecektir.

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TOKİ İstanbul kura tarihi merakla bekleniyor! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ İSTANBUL KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İlk Evim İlk İş Yerim projesi için TOKİ kura çekimi kademeli olarak il il devam ediyor. Ancak İstanbul TOKİ kura çekimi tarihleri henüz açıklanmadı. TOKİ İstanbul kura tarihleri belli olduğunda haberimiz güncellenecektir.

TOKİ İstanbul kura tarihi merakla bekleniyor! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?

2023 TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi e devlet üzerinden öğrenilebilir.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ İstanbul kura tarihi merakla bekleniyor! Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca, Tuzla, Silivri TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak?

20 - 28 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

20 - 28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Antalya ve Kocaeli'nde devam ederken Yalova, Isparta, Bursa, Burdur ve Denizli sonuçları açıklanacak.

İşte, güncel takvim:

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