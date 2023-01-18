TOKİ Kocaeli kura sonuçları canlı izle: 18 Ocak 2023 2+1 3+1 İzmit Kocaeli TOKİ kura sonuçları isim listesi

İzmit Kocaeli TOKİ kura sonuçları bugün yapılacak kuralar ile belli oluyor. 21 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek olan Kocaeli TOKİ kura çekilişinde ilk gün İzmit ilçesindeki Sosyal Konutlar hak sahiplerini bulacak. Vatandaşlar da İzmit Kocaeli TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar