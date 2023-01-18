TOKİ Kocaeli kura sonuçları canlı izle: 18 Ocak 2023 2+1 3+1 İzmit Kocaeli TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Kocaeli kura çekimi, İzmit ilçesi ile birlikte başlıyor. 12 Ocak'ta başlayan altıncı etap kuralarında sıra Kocaeli'nde. 5 bin 200 konut İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra ilçelerinde hak sahiplerini bulacak. "TOKİ Kocaeli kura sonuçları canlı izle" ekranı Youtube üzerinden vatandaşlar ile paylaşılacak. Kocaeli TOKİ kura çekimi, İzmit Atatürk Kapalı Sapor Salonunda yapılacak ve canlı yayın ile aktarılacak. 2+1 3+1 TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi, kuralar bittikten sonra e devlet üzerinden takip edilebilir. İşte TOKİ Kocaeli kura sonuçları sorgulama ekranı