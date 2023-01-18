Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet TOKİ Kocaeli kura sonuçları canlı izle: 18 Ocak 2023 2+1 3+1 İzmit Kocaeli TOKİ kura sonuçları isim listesi
Giriş Tarihi: 18.01.2023 07:26 Güncelleme Tarihi: 18.01.2023 07:26

TOKİ Kocaeli kura sonuçları canlı izle: 18 Ocak 2023 2+1 3+1 İzmit Kocaeli TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ Kocaeli kura çekimi, İzmit ilçesi ile birlikte başlıyor. 12 Ocak'ta başlayan altıncı etap kuralarında sıra Kocaeli'nde. 5 bin 200 konut İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra ilçelerinde hak sahiplerini bulacak. "TOKİ Kocaeli kura sonuçları canlı izle" ekranı Youtube üzerinden vatandaşlar ile paylaşılacak. Kocaeli TOKİ kura çekimi, İzmit Atatürk Kapalı Sapor Salonunda yapılacak ve canlı yayın ile aktarılacak. 2+1 3+1 TOKİ Kocaeli kura sonuçları isim listesi, kuralar bittikten sonra e devlet üzerinden takip edilebilir. İşte TOKİ Kocaeli kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ Kocaeli kura sonuçları canlı izle: 18 Ocak 2023 2+1 3+1 İzmit Kocaeli TOKİ kura sonuçları isim listesi

İzmit Kocaeli TOKİ kura sonuçları bugün yapılacak kuralar ile belli oluyor. 21 Ocak 2023 tarihine kadar devam edecek olan Kocaeli TOKİ kura çekilişinde ilk gün İzmit ilçesindeki Sosyal Konutlar hak sahiplerini bulacak. Vatandaşlar da İzmit Kocaeli TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. İşte detaylar

TOKİ Kocaeli kura sonuçları canlı izle: 18 Ocak 2023 2+1 3+1 İzmit Kocaeli TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ 6. ETAP KURALARI BAŞLADI!

12 - 24 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara ve Adana'da çekiliş devam ederken Eskişehir, Mersin, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Antalya, Isparta sonuçları açıklanacak.

İşte, Kocaeli TOKİ kura çekimi tarihleri:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ Kocaeli kura sonuçları canlı izle: 18 Ocak 2023 2+1 3+1 İzmit Kocaeli TOKİ kura sonuçları isim listesi

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

5 bin 200 konut İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde hak sahiplerini bulacak.

Kocaeli çekilişi 18-21 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek. Kuralar her gün saat 10.00'da başlayacak. Çekiliş İzmit Atatürk Kapalı Sapor Salonunda yapılacak ve canlı yayın ile aktarılacak.

İşte ilçe ilçe tarihler:

TOKİ Kocaeli kura sonuçları canlı izle: 18 Ocak 2023 2+1 3+1 İzmit Kocaeli TOKİ kura sonuçları isim listesi

18 OCAK: İZMİT (SEKBANLI-SEPETÇİ)

19 OCAK: DERİNCE (SOPALI)

20 OCAK: GEBZE, KÖRFEZ

21 OCAK: DİLOVASI, KANDIRA

TOKİ Kocaeli kura sonuçları canlı izle: 18 Ocak 2023 2+1 3+1 İzmit Kocaeli TOKİ kura sonuçları isim listesi

TOKİ KOCAELİ EVLERİ 2+1 3+1 KONUT SAYISI

İZMİT: 2.225 KONUT

DERİNCE: 260

GEBZE: 450

SON DAKİKA