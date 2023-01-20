TOKİ Kocaeli kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları devam ediyor. 2023 Ocak ayı için güncellenen sosyal konut kura takvimine göre Kocaeli kuraları 18-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20 Ocak Cuma bugün 1450 konut için Gebze ve Körfez kuraları çekilecek. Başvuru sahipleri ilçe ilçe TOKİ Kocaeli kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine erişmek için sorgulamalarına başladı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından toplam 5 bin 200 konut hak sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Kocaeli kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, Youtube canlı kura ekranı ile Kocaeli TOKİ kura sonuçları sorgulama…