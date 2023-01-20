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Haberler Keşfet TOKİ Kocaeli kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: Gebze, Körfez TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanıyor!
Giriş Tarihi: 20.01.2023 07:54 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 07:54

TOKİ Kocaeli kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: Gebze, Körfez TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanıyor!

TOKİ Kocaeli kura çekimi canlı izle ekranı araştırmaları devam ediyor. 2023 Ocak ayı için güncellenen sosyal konut kura takvimine göre Kocaeli kuraları 18-21 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 20 Ocak Cuma bugün 1450 konut için Gebze ve Körfez kuraları çekilecek. Başvuru sahipleri ilçe ilçe TOKİ Kocaeli kura çekilişi sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bilgilerine erişmek için sorgulamalarına başladı. Çekilişlerin tamamlanmasının ardından toplam 5 bin 200 konut hak sahiplerini bulacak. Peki, TOKİ Kocaeli kura sonuçları sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, Youtube canlı kura ekranı ile Kocaeli TOKİ kura sonuçları sorgulama…

TOKİ Kocaeli kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: Gebze, Körfez TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanıyor!

TOKİ Kocaeli kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bugün de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini almış durumda. 20 Ocak Cuma bugün yapılacak çekiliş ile beraber Körfez ve Gebze sonuçları ilan edilecek. Hak sahipleri ise TOKİ Kocaeli kura çekilişi sonuçları ekranı ile konut sahibi olup olmadıklarını öğrenebiliyor. 18 Ocak'tan bu yana İzmit ve Derince ilçeleri için kuralar çekildi. Peki, Kocaeli TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 20 Ocak 2023 TOKİ Kocaeli kura çekimi canlı yayın izle ekranı…

TOKİ Kocaeli kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: Gebze, Körfez TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanıyor!

TOKİ 6. ETAP KURALARI DEVAM EDİYOR!

20 - 28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Kocaeli, Antalya, Yalova, Isparta, Bursa, Burdur, Denizli sonuçları açıklanacak.

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TOKİ Kocaeli kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: Gebze, Körfez TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanıyor!

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Kocaeli TOKİ kura çekimi 18 Ocak Çarşamba günü başladı ve 21 Ocak 2023 Cumartesi günü sona erecek.

Konutlar, İzmit, Derince, Gebze, Körfez, Dilovası, Kandıra ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde saat 10.00'da başlayan çekiliş ile hak sahiplerini buluyor.

TOKİ Kocaeli kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: Gebze, Körfez TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanıyor!

İŞTE İLÇE İLÇE TARİHLER

18 OCAK: İzmit

19 OCAK: Derince

20 OCAK: Gebze, Körfez

21 OCAK: Dilovası, Kandıra

TOKİ Kocaeli kura sonuçları sorgulama ekranı 2023: Gebze, Körfez TOKİ Kocaeli kura çekimi sonuçları isim listesi açıklanıyor!

KOCAELİ TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ KOCAELİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE İÇİN TIKLAYINIZ

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