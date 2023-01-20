TOKİ Kocaeli kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi bugün de en çok araştırılan konu başlıkları arasında yerini almış durumda. 20 Ocak Cuma bugün yapılacak çekiliş ile beraber Körfez ve Gebze sonuçları ilan edilecek. Hak sahipleri ise TOKİ Kocaeli kura çekilişi sonuçları ekranı ile konut sahibi olup olmadıklarını öğrenebiliyor. 18 Ocak'tan bu yana İzmit ve Derince ilçeleri için kuralar çekildi. Peki, Kocaeli TOKİ kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, 20 Ocak 2023 TOKİ Kocaeli kura çekimi canlı yayın izle ekranı…