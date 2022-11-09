Haberler Keşfet TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir: 2022 Sosyal konut kura tarihleri takvimi ile TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanır?

Giriş Tarihi: 09.11.2022 14:53 Güncelleme Tarihi: 09.11.2022 14:53

TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir: 2022 Sosyal konut kura tarihleri takvimi ile TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanır?

TOKİ sosyal konut projesi kuraları başladı. Bu hafta başında başlayan kura çekilişi il il gerçekleşmeye devam ediyor. İlk adımda Doğu illerinde gerçekleşen çekilişler sonrası 2+1 3+1 TOKİ sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Bakan Murat Kurum ve Başkan Ömer Bulut'un yaptığı açıklamalar doğrultusunda kuralar gelecek yıl Mart ayında tamamlanacak. TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir tarihleri için sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi olan çalışmada başvuruların hemen ardından canlı yayın ile sonuçlar ekranlara yansımaya başladı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi ilin kurası ne zaman çekilecek? İşte, TOKİ kura tarihleri takvimi 2022…