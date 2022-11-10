Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için TOKİ kuraları il il çekilmeye başlandı. Hafta başından bu yana devam eden çekilişler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde inşa edilecek konutlar için hak sahipleri belli oluyor. TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi haftalık olarak açıklanacak olup TOKİ kura sonuçları isim listesi olarak e devlet üzerinden paylaşılacak. Süreç kademeli olarak devam ederken metropol şehirler İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? 3+1 ve 2+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2022 Sosyal konut TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…