İlk Evim İl İş Yerim adlı sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutlar için TOKİ kura çekimi il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. Noter huzurunda ve canlı olarak yapılan çekilişler ile 2+1 ve 3+1 seçenekli konutların sahipleri belirleniyor. İlk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde başlayan çekilişler sonrası sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. Gelecek yıl Mart ayında tamamlanması planlanan TOKİ kura çekimi tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir için araştırılıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ kura çekilişi tarihleri takvimi belli oldu mu? İşte, 2022 e devlet ile 3+1 ve 2+1 Sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı.