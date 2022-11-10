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Haberler Keşfet TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? e devlet ile sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı
Giriş Tarihi: 10.11.2022 19:40 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 19:40

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? e devlet ile sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

İlk Evim İl İş Yerim adlı sosyal konut projesi kapsamında 2+1 ve 3+1 konutlar için TOKİ kura çekimi il il gerçekleştirilmeye devam ediyor. Noter huzurunda ve canlı olarak yapılan çekilişler ile 2+1 ve 3+1 seçenekli konutların sahipleri belirleniyor. İlk olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde başlayan çekilişler sonrası sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri hız kazandı. Gelecek yıl Mart ayında tamamlanması planlanan TOKİ kura çekimi tarihleri İstanbul, Ankara, İzmir için araştırılıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihte? TOKİ kura çekilişi tarihleri takvimi belli oldu mu? İşte, 2022 e devlet ile 3+1 ve 2+1 Sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? e devlet ile sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi için TOKİ kuraları il il çekilmeye başlandı. Hafta başından bu yana devam eden çekilişler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde inşa edilecek konutlar için hak sahipleri belli oluyor. TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi haftalık olarak açıklanacak olup TOKİ kura sonuçları isim listesi olarak e devlet üzerinden paylaşılacak. Süreç kademeli olarak devam ederken metropol şehirler İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi tarihleri yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, ayın kaçında? 3+1 ve 2+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak, nasıl ve nereden öğrenilir? İşte 2022 Sosyal konut TOKİ başvuru sonuçları sorgulama ekranı ve detaylar…

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? e devlet ile sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı ve ilk adımda Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirildi.

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TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? e devlet ile sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? e devlet ile sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

22 BİN 57 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANACAK!

Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak.

TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ TAKVİMİ 2022: İstanbul, Ankara, İzmir TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi tarihte yapılacak? e devlet ile sosyal konut TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

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