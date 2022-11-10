Haberler Keşfet TOKİ kura sonuçları 2022: 2+1 ve 3+1 İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura takvimi belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 10.11.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 15:47

TOKİ kura sonuçları 2022: 2+1 ve 3+1 İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura takvimi belli oldu mu?

TOKİ sosyal konut projesi kuraları başladı. Bu hafta başında başlayan kura çekilişi il il gerçekleşmeye devam ediyor. İlk adımda Doğu illerinde gerçekleşen çekilişler sonrası 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Bakan Murat Kurum ve Başkan Ömer Bulut'un yaptığı açıklamalar doğrultusunda kuralar gelecek yıl Mart ayında tamamlanacak. TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir tarihleri için sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi olan çalışmada başvuruların hemen ardından canlı yayın ile sonuçlar ekranlara yansımaya başladı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ kura tarihleri takvimi 2022 belli oldu mu? İşte, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı