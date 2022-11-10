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Haberler Keşfet TOKİ kura sonuçları 2022: 2+1 ve 3+1 İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura takvimi belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 10.11.2022 15:47 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022 15:47

TOKİ kura sonuçları 2022: 2+1 ve 3+1 İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura takvimi belli oldu mu?

TOKİ sosyal konut projesi kuraları başladı. Bu hafta başında başlayan kura çekilişi il il gerçekleşmeye devam ediyor. İlk adımda Doğu illerinde gerçekleşen çekilişler sonrası 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları sorgulama işlemleri başladı. Bakan Murat Kurum ve Başkan Ömer Bulut'un yaptığı açıklamalar doğrultusunda kuralar gelecek yıl Mart ayında tamamlanacak. TOKİ kura çekimi İstanbul, Ankara, İzmir tarihleri için sorgulanıyor. Cumhuriyet tarihinin en büyük toplu konut projesi olan çalışmada başvuruların hemen ardından canlı yayın ile sonuçlar ekranlara yansımaya başladı. Peki, TOKİ kura çekimi ne zaman, TOKİ kura tarihleri takvimi 2022 belli oldu mu? İşte, TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ kura sonuçları 2022: 2+1 ve 3+1 İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura takvimi belli oldu mu?

TOKİ kura çekimi takvimi 81 ilden alınan başvurular neticesinde sorgulanmaya devam ediyor. Vatandaşlar başvurularının tamamlanması ardından sonuçlara oldukça hızlı kavuşuyor. Şimdiden 6 ilde kura çekilişi gerçekleşti ve TOKİ kura sonuçları belli oldu. İlk Evim İlk İş Yerim olarak adlandırılan projede emekli, genç, engelli gibi kategoriler ayrı ayrı olarak değerlendiriliyor. TOKİ kura çekimi hangi illerde yapılacak, ne zaman soruları takvim ile yanıtlanıyor. İşte, 2022 TOKİ sosyal konut İstanbul, Ankara, İzmir kura tarihleri…

TOKİ kura sonuçları 2022: 2+1 ve 3+1 İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura takvimi belli oldu mu?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ BAŞLADI!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi, Bakan Kurum'un açıklaması doğrultusunda ilk olarak 7 Kasım 2022 Pazartesi günü başladı ve ilk adımda Şırnak ve Ardahan'da gerçekleştirildi.

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bununla beraber Güneydoğu Anadolu Bölgemizde 5 ilimiz, Doğu Anadolu Bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilimizdeki 22 bin 57 konutumuzun kura çekimlerini gerçekleştireceğiz.

Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

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TOKİ kura sonuçları 2022: 2+1 ve 3+1 İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura takvimi belli oldu mu?

22 BİN 57 KONUTUN KURA ÇEKİLİŞİ TAMAMLANACAK!

Bakan Kurum'un açıklamasına göre; 12 ilin kura çekilişi 10 günden kısa sürede tamamlanacak. 16 Kasım 2022 tarihinde 22 bin 57 konutun kura çekilişi tamamlanmış, hak sahipleri belli olmuş olacak.

TOKİ kura sonuçları 2022: 2+1 ve 3+1 İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura takvimi belli oldu mu?

TOKİ KURALARI 2023 MART AYINDA SONLANACAK!

TOKİ sosyal konut kura çekilişi 6 ay içinde tamamlanacak. Buna göre 250 bin konutun hak sahibi 2023 yılının Mart ayı içerisinde belli olacak.

Bakan Kurum, "İnşallah tüm yuvalarımızı, konut arsalarımızı, iş yerlerimizi 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim edeceğiz Hayırlı, uğurlu olsun." dedi.

TOKİ kura sonuçları 2022: 2+1 ve 3+1 İzmir, Ankara ve İstanbul TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, kura takvimi belli oldu mu?

TOKİ KURA TAKVİMİ HAFTALIK AÇIKLANACAK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura heyecanı başlıyor. İlk kura tarihi belli olurken Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu kura takvimi belli oldu. Doğu Anadolu'da 7, Güneydoğu Anadolu'da 5 olmak üzere toplam 12 ilde gerçekleştirilecek olan 22 bin 57 konutun kuraları 7-16 Kasım tarihleri arasında çekilecek.

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