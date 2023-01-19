Haberler Keşfet TOKİ kura takvimi 28 Ocak 2023 tarihine kadar güncellendi! 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 19.01.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 11:17

TOKİ kura takvimi 28 Ocak 2023 tarihine kadar güncellendi! 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekimi takvimi güncellendi. Bursa, Burdur ve Denizli illeri için TOKİ kura tarihleri belli oldu. 5 milyondan fazla geçerli başvurunun yapıldığı "İlk Evim İlk İş Yerim" kapsamında ilk kuralar 7 Kasım 2022'de Hakkari ve Şırnak ile başladı. Vatandaşlar, "TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?" sorusuna yanıt arıyor. TOKİ kura takvimi 2023 böylece 28 Ocak'a kadar uzatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çekimleri Mart 2023'te sona ereceğini bildirdi. İşte TOKİ kura takvimi Ocak 2023