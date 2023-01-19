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Haberler Keşfet TOKİ kura takvimi 28 Ocak 2023 tarihine kadar güncellendi! 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 19.01.2023 11:17 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 11:17

TOKİ kura takvimi 28 Ocak 2023 tarihine kadar güncellendi! 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura çekimi takvimi güncellendi. Bursa, Burdur ve Denizli illeri için TOKİ kura tarihleri belli oldu. 5 milyondan fazla geçerli başvurunun yapıldığı "İlk Evim İlk İş Yerim" kapsamında ilk kuralar 7 Kasım 2022'de Hakkari ve Şırnak ile başladı. Vatandaşlar, "TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında?" sorusuna yanıt arıyor. TOKİ kura takvimi 2023 böylece 28 Ocak'a kadar uzatıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çekimleri Mart 2023'te sona ereceğini bildirdi. İşte TOKİ kura takvimi Ocak 2023

TOKİ kura takvimi 28 Ocak 2023 tarihine kadar güncellendi! 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ kura takvimi 28 Ocak 2023'e kadar güncellendi. 7 Kasım'da başlayan Sosyal Konut 2+1 3+1 250 bin konut TOKİ kura çekimi, Mart 2023'te bitmesi bekleniyor. Vatandaşlar TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak, hangi tarihler arasında sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi Ocak 2023

TOKİ kura takvimi 28 Ocak 2023 tarihine kadar güncellendi! 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

SOSYAL KONUT TOKİ KURA ÇEKİMİ DEVAM EDİYOR!

TOKİ kuraları geçtiğimiz yıl Kasım ayında çekilmeye başladı. 2+1 ve 3+1 konutlar, noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda hak sahiplerini buluyor.

Haftalık olarak güncellenen takvim, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından aktarılıyor.

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TOKİ kura takvimi 28 Ocak 2023 tarihine kadar güncellendi! 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

Yeni TOKİ kura takvimi paylaşıldı; 12-28 Ocak 2023 tarihleri arasında çekilecek kuralar belli oldu!

TOKİ kura takvimi 28 Ocak 2023 tarihine kadar güncellendi! 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

19 – 28 OCAK 2023 TOKİ KURA TAKVİMİ YAYINDA!

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde kura heyecanı devam ediyor. Tarihler haftalık olarak açıklanıyor ve resmi internet sayfası üzerinden paylaşılıyor.

19 – 28 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi Antalya ve Kocaeli'nde çekiliş devam ederken Antalya, Yalova, Isparta, Bursa, Burdur ve Denizli, sonuçları açıklanacak.

İşte, güncel takvim:

TOKİ kura takvimi 28 Ocak 2023 tarihine kadar güncellendi! 2+1 3+1 TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak?

18 - 28 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

18-21 Ocak 2023: Kocaeli

18-22 Ocak 2023: Antalya

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