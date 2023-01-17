Haberler Keşfet MERSİN TOKİ KURASI CANLI YAYIN İZLE | TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçları sorgulama Mut ve Toroslar isim listesi

Giriş Tarihi: 17.01.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 10:58

MERSİN TOKİ KURASI CANLI YAYIN İZLE | TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçları sorgulama Mut ve Toroslar isim listesi

Mersin TOKİ kura çekiliş sonuçları 17 Ocak bugün de devam ediyor. Mut ve Toroslar ilçeleri için yapılacak çekiliş Youtube canlı yayın üzerinden takip edilebilecek. Daha önce sonuçlar Merkez, Silifke, Tarsus, Anamur, Aydıncık için sorgulanmaya başlamıştı. 2+1 3+1 isim listesi sorgulamaları emekli, engelli, genç kategorilerinde devam ediyor. Mersin TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı başvuru yapanların gündemindeki yerini aldı. Bugünle birlikte ilde kura sonuçları tamamlanmış olacak. İşte, 2023 TOKİ Mersin kura çekimi sonuçları listesi sorgulama…