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Haberler Keşfet MERSİN TOKİ KURASI CANLI YAYIN İZLE | TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçları sorgulama Mut ve Toroslar isim listesi
Giriş Tarihi: 17.01.2023 10:58 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 10:58

MERSİN TOKİ KURASI CANLI YAYIN İZLE | TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçları sorgulama Mut ve Toroslar isim listesi

Mersin TOKİ kura çekiliş sonuçları 17 Ocak bugün de devam ediyor. Mut ve Toroslar ilçeleri için yapılacak çekiliş Youtube canlı yayın üzerinden takip edilebilecek. Daha önce sonuçlar Merkez, Silifke, Tarsus, Anamur, Aydıncık için sorgulanmaya başlamıştı. 2+1 3+1 isim listesi sorgulamaları emekli, engelli, genç kategorilerinde devam ediyor. Mersin TOKİ kura çekiliş sonuçları sorgulama ekranı başvuru yapanların gündemindeki yerini aldı. Bugünle birlikte ilde kura sonuçları tamamlanmış olacak. İşte, 2023 TOKİ Mersin kura çekimi sonuçları listesi sorgulama…

MERSİN TOKİ KURASI CANLI YAYIN İZLE | TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçları sorgulama Mut ve Toroslar isim listesi

TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçları belli olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan çekiliş bugün de devam ediyor. Merkez, Silifke, Tarsus, Anamur, Aydıncık, Mut ve Toroslar ilçelerinde gerçekleşen TOKİ Mersin kura çekiliş sonucu sorgulama işlemleri başladı. Takvimde il il gerçekleşmeye devam eden kuralar noter huzurunda çekiliyor ve canlı yayın ile aktarılıyor. İşte, TOKİ Mersin kura sonuçları 2+1 3+1 isim listesi:

MERSİN TOKİ KURASI CANLI YAYIN İZLE | TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçları sorgulama Mut ve Toroslar isim listesi

TOKİ 6. ETAP KURALARI BAŞLADI!

12 - 24 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek TOKİ kura çekilişi ile Ankara ve Adana'da çekiliş devam ederken Eskişehir, Mersin, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, Yalova, Antalya, Isparta sonuçları açıklanacak.

İşte, Mersin TOKİ kura çekimi 14-17 Ocak tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

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MERSİN TOKİ KURASI CANLI YAYIN İZLE | TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçları sorgulama Mut ve Toroslar isim listesi

MERSİN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Konutlar, Merkez, Silifke, Tarsus, Anamur, Aydıncık, Mut ve Toroslar ilçelerinde emekli, engelli, genç kategorilerinde saat 10.00'da hak sahiplerini buluyor.

İşte ilçe ilçe tarihler:

14 OCAK: Merkez

15 OCAK: Silifke, Tarsus

16 OCAK: Anamur, Aydıncık

17 OCAK: Mut, Toroslar

MERSİN TOKİ KURASI CANLI YAYIN İZLE | TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçları sorgulama Mut ve Toroslar isim listesi

MERSİN TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TIKLAYINIZ

MERSİN TOKİ KURASI CANLI YAYIN İZLE | TOKİ Mersin kura çekilişi sonuçları sorgulama Mut ve Toroslar isim listesi

MERSİN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Aşağıda bulunan linkle kura sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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