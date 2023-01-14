Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 14 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.01.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 08:22

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 14 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merkez TOKİ Mersin kura sonuçları bugün belli oluyor. 14 Ocak 2023 tarihinde 2+1 3+1 2122 Sosyal Konut canlı ve noter huzurunda Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda hak sahiplerinin olacak. Toplam 8 bin 122 konutun verileceği TOKİ Mersin kura çekimi 14-17 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. Vatandaşlar "TOKİ Mersin kura sonuçları canlı izle" araştırmasıyla yayını canlı izlemek istiyor. TOKİ Mersin kura sonuçları sorgulama ekranı e devlet üzerinden kura bitince erişime açılacak. Peki, TOKİ Mersin kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 14 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Sosyal Konut projesi altında bugün Mersin'in merkez ilçesinde 2122 konut hak sahibini bulacak. TOKİ Mersin kura çekimi canlı yayın Youtube üzerinden saat 10.00'da yayınlanacak. 2+1 3+1 evler yapılacak kuralar ile sahiplerinin olacak. TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi e devlet üzerinden vatandaşlarla paylaşılacak. İşte detaylar.

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 14 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

TOKİ Mersin 2+1 - 3+1 KURA ÇEKİLİŞİ BAŞLIYOR

TOKİ Mersin kura sonuçları bugün hak sahiplerini buluyor! Bugün Mersin'in merkez ilçesinde 2122 konut hak sahibini bulacak.

İşte detaylar;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 14 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

MERSİN TOKİ 2023 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Mersin kura çekimi 14-17 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. Merkez ilçesi kura çekimi bugün saat 10.00'da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 14 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2 - 24 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara

10-13 Ocak 2023: Adana

13-14 Ocak 2023: Eskişehir

14-17 Ocak 2023: Mersin

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 14 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

15 Ocak 2023: Bilecik

16-17 Ocak 2023: Sakarya

18-21 Ocak 2023: Kocaeli

SON DAKİKA