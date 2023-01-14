Haberler Keşfet TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 14 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 14.01.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 08:22

TOKİ MERSİN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | 14 Ocak 2023 2+1 3+1 TOKİ kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Merkez TOKİ Mersin kura sonuçları bugün belli oluyor. 14 Ocak 2023 tarihinde 2+1 3+1 2122 Sosyal Konut canlı ve noter huzurunda Yunus Emre Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda hak sahiplerinin olacak. Toplam 8 bin 122 konutun verileceği TOKİ Mersin kura çekimi 14-17 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. Vatandaşlar "TOKİ Mersin kura sonuçları canlı izle" araştırmasıyla yayını canlı izlemek istiyor. TOKİ Mersin kura sonuçları sorgulama ekranı e devlet üzerinden kura bitince erişime açılacak. Peki, TOKİ Mersin kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi 2+1 3+1