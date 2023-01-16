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Haberler Keşfet TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: 16 Ocak 2023 TOKİ Mersin kura sonuçları sorgulama ekranı 2+1 3+1
Giriş Tarihi: 16.01.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 11:02

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: 16 Ocak 2023 TOKİ Mersin kura sonuçları sorgulama ekranı 2+1 3+1

TOKİ Mersin kura sonuçları canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar kuraları takip edebiliyor. 14 Ocak'ta başlayan Mersin kuralarında şimdiye kadar Merkez, Silifke ve Tarsus ilçelerinin kura sonuçları belli oldu. 2+1 3+1 TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı e devlet üzerinden erişime açıldı. Yarın kuraların son günü olacak. Böylece kuraların Mersin ayağı son bulacak. Toplam 8 bin 122 sosyal konutun hak sahiplerini bulduğu projede son düzlüğe girildi. Peki, TOKİ Mersin kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: 16 Ocak 2023 TOKİ Mersin kura sonuçları sorgulama ekranı 2+1 3+1

TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi, kuralar çekildikten sonra e devlet üzerinden öğrenilebilecek. Anamur ve Aydıncı kuraları bugün çekilecek ve toplamda 8 bin 122 sosyal konutu 1128'i bugün sahiplerini bulacak. Vatandaşlar da TOKİ Mersin kura sonuçları canlı izle aratmasıyla noter huzurunda yapılan kuraları canlı takip etmek istiyor.

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: 16 Ocak 2023 TOKİ Mersin kura sonuçları sorgulama ekranı 2+1 3+1

TOKİ Mersin 2+1 - 3+1 KURA ÇEKİLİŞİ DEVAM EDİYOR

TOKİ Mersin kura sonuçları bugün hak sahiplerini buluyor! Bugün Mersin'in Anamur ve Aydıncık ilçesinde 1128 konut hak sahibini bulacak.

İşte detaylar;

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TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: 16 Ocak 2023 TOKİ Mersin kura sonuçları sorgulama ekranı 2+1 3+1

MERSİN TOKİ 2023 KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Mersin kura çekimi 14-17 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılacak. Anamur ve Aydıncık ilçesi kura çekimi bugün saat 10.00'da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: 16 Ocak 2023 TOKİ Mersin kura sonuçları sorgulama ekranı 2+1 3+1

2 - 24 OCAK TOKİ KURA TARİHLERİ TAKVİMİ

Güncel TOKİ kura tarihleri ve iller listesi şu şekilde;

2-12 Ocak 2023: Ankara

10-13 Ocak 2023: Adana

13-14 Ocak 2023: Eskişehir

TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: 16 Ocak 2023 TOKİ Mersin kura sonuçları sorgulama ekranı 2+1 3+1

14-17 Ocak 2023: Mersin

15 Ocak 2023: Bilecik

16-17 Ocak 2023: Sakarya

18-21 Ocak 2023: Kocaeli

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