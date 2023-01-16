Haberler Keşfet TOKİ MERSİN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ: 16 Ocak 2023 TOKİ Mersin kura sonuçları sorgulama ekranı 2+1 3+1

Giriş Tarihi: 16.01.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 11:02

TOKİ Mersin kura sonuçları canlı izle ekranı üzerinden vatandaşlar kuraları takip edebiliyor. 14 Ocak'ta başlayan Mersin kuralarında şimdiye kadar Merkez, Silifke ve Tarsus ilçelerinin kura sonuçları belli oldu. 2+1 3+1 TOKİ Mersin kura sonuçları isim listesi sorgulama ekranı e devlet üzerinden erişime açıldı. Yarın kuraların son günü olacak. Böylece kuraların Mersin ayağı son bulacak. Toplam 8 bin 122 sosyal konutun hak sahiplerini bulduğu projede son düzlüğe girildi. Peki, TOKİ Mersin kura sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı