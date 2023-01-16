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Haberler Keşfet TOKİ Sakarya kura sonuçları 16 Ocak 2023: Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgula
Giriş Tarihi: 16.01.2023 08:01 Güncelleme Tarihi: 16.01.2023 08:01

TOKİ Sakarya kura sonuçları 16 Ocak 2023: Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

Toplu Konut İdaresi kura çekilişleri devam ederken sıra TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesine çevrildi. TOKİ resmi internet sitesi üzerinden isim listesi sorgulaması yapmak isteyenler 16 Ocak Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama sayfası şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Merkez, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçeleri için TOKİ Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? 16 Ocak 2023 Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgulama ekranı ve tüm detaylar

TOKİ Sakarya kura sonuçları 16 Ocak 2023: Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

TOKİ Sakarya kura sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, isim listesi sorgulama nasıl yapılır sorusuna binlerce kişinin yanıt arayışı sürüyor. 'İlk Evim, İlk İş Yerim Projesi'nde hak sahipleri canlı yayında noter huzurunda kura sonuçlarına ulaşıyor. Merkez, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçeleri için çekiliş bugün yapılıyor. Peki TOKİ Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta, TOKİ Sakarya kura çekimi sonuçları sorgulama nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte TOKİ kura canlı izle ekranı

TOKİ Sakarya kura sonuçları 16 Ocak 2023: Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Sakarya TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

MERKEZ – 16 Ocak – Saat: 10:00

ARİFİYE – 17 Ocak – Saat: 10:00

FERİZLİ – 17 Ocak – Saat: 10:00

HENDEK – 17 Ocak - Saat: 10:00

KOCAALİ – 17 Ocak - Saat: 10:00

TARAKLI – 17 Ocak - Saat: 10:00

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TOKİ Sakarya kura sonuçları 16 Ocak 2023: Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sakarya TOKİ 2 bin 750 konut hak sahibi belirme kurası Merkez, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçeleri için 16-17 Ocak 2023 günleri yapılacak.

TOKİ Sakarya kura sonuçları 16 Ocak 2023: Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | TIKLAYINIZ

TOKİ Sakarya kura sonuçları 16 Ocak 2023: Sakarya TOKİ kura çekiliş sonuçları isim listesi sorgula

SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Aşağıda bulunan linkle kura sonucunuzu sorgulayabilirsiniz.

TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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