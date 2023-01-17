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Haberler Keşfet TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: 17 Ocak 2023 Sakarya TOKİ kura sonuçları isim listesi için tıkla
Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 09:55

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: 17 Ocak 2023 Sakarya TOKİ kura sonuçları isim listesi için tıkla

TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi dün Merkez ilçesi için paylaşılırken bugün Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçeleri için kuralar çekilecek. Toplamda 2 bin 750 sosyal konut noter huzurunda çekilen kuralar ile vatandaşların olacak. E devlet üzerinden TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı, kuralar bittikten sonra erişime açılacak. TOKİ Sakarya kura çekimi bugün sona erecek. Vatandaşlar TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle aratmasıyla kuraları canlı takip etmek istiyor. İşte detaylar

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: 17 Ocak 2023 Sakarya TOKİ kura sonuçları isim listesi için tıkla

TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle ekranı üzerinden noter huzurunda çekilen sosyal konut kuraları takip edilebiliyor. Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçeleri 17 Ocak 2023 (bugün) çekilecek ve TOKİ Sakarya kura çekimi etabı sona erecek. Sakarya TOKİ kura sonuçları isim listesi, kuralar çekildikten sonra vatandaşlarla paylaşılacak.

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: 17 Ocak 2023 Sakarya TOKİ kura sonuçları isim listesi için tıkla

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞ TARİHLERİ

Sakarya TOKİ kura çekilişi ilçe ilçe şu tarihlerde yapılacak.

MERKEZ – 16 Ocak – Saat: 10:00

ARİFİYE – 17 Ocak – Saat: 10:00

FERİZLİ – 17 Ocak – Saat: 10:00

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TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: 17 Ocak 2023 Sakarya TOKİ kura sonuçları isim listesi için tıkla

HENDEK – 17 Ocak - Saat: 10:00

KOCAALİ – 17 Ocak - Saat: 10:00

TARAKLI – 17 Ocak - Saat: 10:00

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: 17 Ocak 2023 Sakarya TOKİ kura sonuçları isim listesi için tıkla

TOKİ SAKARYA KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Sakarya TOKİ 2 bin 750 konut hak sahibi belirme kurası Merkez, Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçeleri için 16-17 Ocak 2023 günleri yapılacak.

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: 17 Ocak 2023 Sakarya TOKİ kura sonuçları isim listesi için tıkla

SAKARYA TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI YAYIN İZLE

Aşağıda yer alan linkle kura çekimini canlı yayınla izleyebilirsiniz.

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