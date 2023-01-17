Haberler Keşfet TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: 17 Ocak 2023 Sakarya TOKİ kura sonuçları isim listesi için tıkla

Giriş Tarihi: 17.01.2023 09:55 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023 09:55

TOKİ SAKARYA KURA SONUÇLARI CANLI İZLE: 17 Ocak 2023 Sakarya TOKİ kura sonuçları isim listesi için tıkla

TOKİ Sakarya kura sonuçları isim listesi dün Merkez ilçesi için paylaşılırken bugün Arifiye, Ferizli, Hendek, Kocaali ve Taraklı ilçeleri için kuralar çekilecek. Toplamda 2 bin 750 sosyal konut noter huzurunda çekilen kuralar ile vatandaşların olacak. E devlet üzerinden TOKİ kura sonuçları sorgulama ekranı, kuralar bittikten sonra erişime açılacak. TOKİ Sakarya kura çekimi bugün sona erecek. Vatandaşlar TOKİ Sakarya kura sonuçları canlı izle aratmasıyla kuraları canlı takip etmek istiyor. İşte detaylar