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TÜİK'ten ilginç veri! Türkiye'nin en popüler ismi belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı!
Giriş Tarihi: 19.04.2024 14:13
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
14:14
TÜİK'ten ilginç veri! Türkiye'nin en popüler ismi belli oldu: Listenin ilk sırasındaki isim şaşırttı!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yıl sonu itibarıyla Türkiye'deki çocuk nüfusun toplam nüfusa oranının yüzde 26, toplam çocuk sayısının 22 milyon 206 bin 34 olduğunu açıkladı. Aynı zamanda en popüler çocuk isimleri de belli oldu! İşte ayrıntılar...