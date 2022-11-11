Haberler Keşfet Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakibi kim oldu?

Giriş Tarihi: 11.11.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 15:47

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakibi kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi gerçekleşti. Yeni eleme turunda yarışa dahil olan Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe rakibi belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Riva'da gerçekleştirilen kura çekilişi anlık olarak takip edildi ve turun eşleşmeleri yorumlanmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakibi kim oldu? İşte, ZTK eşleşmeleri ile Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakibi…