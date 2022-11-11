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Haberler Keşfet Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakibi kim oldu?
Giriş Tarihi: 11.11.2022 15:46 Güncelleme Tarihi: 11.11.2022 15:47

Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakibi kim oldu?

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi gerçekleşti. Yeni eleme turunda yarışa dahil olan Trabzonspor, Başakşehir ve Fenerbahçe rakibi belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Riva'da gerçekleştirilen kura çekilişi anlık olarak takip edildi ve turun eşleşmeleri yorumlanmaya başladı. Peki, Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakibi kim oldu? İşte, ZTK eşleşmeleri ile Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray'ın rakibi…

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un rakibi kim oldu?

Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu! 5. Eleme turu için heyecan dorukta. Şampiyonluğa oynayan takımlardan Beşiktaş ve Galatasaray yarışta bulunurken yeni turda Avrupa Liglerinde mücadele eden Trabzonspor ve Fenerbahçe de mücadeleye dahil oldu. Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un rakibi kim oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte, Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor rakibi

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un rakibi kim oldu?

ZTK KURA ÇEKİMİ GERÇEKLEŞTİ!

4. eleme turunu geçecek 27 takım ile kupaya 5. turdan katılan Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor, Fenerbahçe, Arabam.com Konyaspor ve Medipol Başakşehir'ın katılacağı kura töreni Riva'da gerçekleşti.

Ardından Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oldu. İşte, yeni karşılaşmalar…

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Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un rakibi kim oldu?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR EŞLEŞMELERİ NASIL?

Trabzonspor - Samsunspor

Fatih Karagümrük - Uşakspor

Ankaragücü - Tuzlaspor

Beşiktaş - Şanlıurfaspor

Giresunspor - Karacabey Belediyespor

Antalyaspor - Manisa FK

Fenerbahçe - İstanbulspor

Kasımpaşa - Ümraniyespor

Başakşehir - Göztepe

Kayserispor - Gençlerbirliği

Alanyaspor - Eyüpspor

Sivasspor - Esenler Erokspor

Gaziantep FK - Boluspor

Adana Demirspor - Çaykur Rizespor

Konyaspor - Bodrumspor

Galatasaray - Ankara Keçiörengücü

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un rakibi kim oldu?

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'IN TÜRKİYE KUPASI RAKİBİ KİM OLDU?

Siyah beyazlılar ve sarı kırmızılılar için rakipleri şöyle:

Beşiktaş – Şanlıurfaspor

Galatasaray - Ankara Keçiörengücü

Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un rakibi kim oldu?

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR'UN TÜRKİYE KUPASI RAKİBİ KİM OLDU?

Sarı lacivertliler ve bordo mavililerin rakipleri ise şöyle oldu:

Trabzonspor – Samsunspor

Fenerbahçe – İstanbulspor

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