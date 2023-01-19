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Haberler Keşfet Türkiye seçim tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 Genel seçim tarihi açıklaması!
Giriş Tarihi: 19.01.2023 08:05 Güncelleme Tarihi: 19.01.2023 08:06

Türkiye seçim tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2023 Genel seçim tarihi açıklaması!

Tüm Türkiye'nin merakla beklediği seçim tarihi konusun son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu. Açıklamanın ardından süreç resmen başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimini de içeren Genel Seçimler için tarihin belli olmasının ardından ise "2023 Türkiye seçim tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1950'yi hatırlattığı dünkü AK Parti grup toplantısındaki "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6'lı Masa'ya yanıt verecek" sözleri ise dikkat çekti. Peki, 2023 Türkiye seçim tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak? İşte o tarih!

Türkiye seçim tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2023 Genel seçim tarihi açıklaması!

Seçim tarihi belli oldu! Uzunca bir süredir Türkiye'nin gündemini meşgul eden o tarih, Başkan Erdoğan tarafından geçtiğimiz günkü AK Parti Grup toplantısında işaret edildi. Tarihin merhum Başbakan Adnan Menderes'in zaferle çıktığı tarih olarak seçilmesi de dikkat çekti. Öte yandan "2023 Türkiye seçim tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?" soruları yanıt arıyor. İşte 2023 Türkiye Genel Seçim tarihi ve o açıklamanın detayları.

Türkiye seçim tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2023 Genel seçim tarihi açıklaması!

SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SEÇİM İÇİN 14 MAYIS MESAJI!

AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerin ne zaman yapılacağı konusunda ilk kez çok net bir tarih verdi.

Başkan Erdoğan, merhum Başbakan Adnan Menderes'in 14 Mayıs'ta seçimden zaferle çıktığını hatırlatarak "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına yeter diyecektir.'' ifadesini kullandı.

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Türkiye seçim tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2023 Genel seçim tarihi açıklaması!

SEÇİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''2023 bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin sembolü hem de yeni vizyonumuz 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır. Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimi önemli ve tarihi kılan da işte budur. Bizim hayatımızda hiçbir seçim kolay olmadı. Bizim hayatımızda hiçbri seçim kolay olmadı. Her seçime büyük bir mücadele ile azimle gayretle hazırlandık girdik. Her seçimde de sandıktan zaferle çıkmayı başardık.

Bu seçimi diğerlerinden farklı kılan nedir? Siyasete yeni bir ses ve soluk getirerek adım atmıştık. 2023 seçimlerine son dönemde düğnyada yaşanan krizlerin ülkemize etkilesiyle mücadele ederek, ucube ittifakların hezeyanlarıyla uğraşarak, bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri yetiştirmenin tatlı telaşını yaşayarak, Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşa etmenin heyecanıyla hazırlanıyoruz.

Türkiye seçim tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2023 Genel seçim tarihi açıklaması!

''SEÇİM 14 MAYIS'TA'' MESAJI: MİLLETİMİZ 73 YIL SONRA AYNI GÜN 6'LI MASAYA YANITINI VERECEK

Rahmetli Menderes 14 Mayıs 1950'de 'Yeter söz milletin' demiş ve sandıktan büyük bir zaferle çıkmıştı. Şimdi de 'Yeter, söz de karar da gelecek de milletindir' diyerek 2023'te milletimizin desteğine talibiz. Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün, 6'lı masa diye karşımıza çıkan bu darbe şakşakçılarına, kifayetsiz muhterislere 'Yeter' diyecektir. Milli iradenin en yüksek makamı olan Meclisimizden meydan okuyorum; ne yaparsanız yapın yine başaramayacaksınız.

Türkiye seçim tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 2023 Genel seçim tarihi açıklaması!

2023 SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz günlerde A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, seçimlerin öne çekilmesine ilişkin şu ifadeleri kullanmıştı:

"Seçimlerin esasında tarihi net belli. Fakat bizim şöyle bir yaklaşımımız var. Haziran ortalarında normal seçim takvimi işlediğinde seçimlerin yapılması mümkün. Birkaç gerekçeyle biz seçim tarihinde bir güncellemenin makul olduğunu düşünüyoruz.

Temel gerekçemiz şu; biz istiyoruz ki Türkiye'de demokratik standartlar gereği seçime katılım ne kadar yüksek olabilirse biz milletimizin sandığa ulaşımını oy kullanmasını ne kadar maksimum hale getirebilirsek o kadar güzel bir iş yapmış oluruz.

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