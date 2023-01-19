Tüm Türkiye'nin merakla beklediği seçim tarihi konusun son noktayı Cumhurbaşkanı Erdoğan koydu. Açıklamanın ardından süreç resmen başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimini de içeren Genel Seçimler için tarihin belli olmasının ardından ise "2023 Türkiye seçim tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 1950'yi hatırlattığı dünkü AK Parti grup toplantısındaki "Milletimiz 73 yıl sonra aynı gün 6'lı Masa'ya yanıt verecek" sözleri ise dikkat çekti. Peki, 2023 Türkiye seçim tarihi belli oldu mu, ne zaman yapılacak? İşte o tarih!