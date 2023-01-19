SEÇİM TARİHİ ÖNE ÇEKİLECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''2023 bizim için hem 20 yıllık eser ve hizmet siyasetimizin sembolü hem de yeni vizyonumuz 'Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcıdır. Önümüzdeki aylarda yaşanacak seçimi önemli ve tarihi kılan da işte budur. Bizim hayatımızda hiçbir seçim kolay olmadı. Bizim hayatımızda hiçbri seçim kolay olmadı. Her seçime büyük bir mücadele ile azimle gayretle hazırlandık girdik. Her seçimde de sandıktan zaferle çıkmayı başardık.

Bu seçimi diğerlerinden farklı kılan nedir? Siyasete yeni bir ses ve soluk getirerek adım atmıştık. 2023 seçimlerine son dönemde düğnyada yaşanan krizlerin ülkemize etkilesiyle mücadele ederek, ucube ittifakların hezeyanlarıyla uğraşarak, bir yandan milletimize verdiğimiz sözleri yetiştirmenin tatlı telaşını yaşayarak, Türkiye Yüzyılı vizyonunu inşa etmenin heyecanıyla hazırlanıyoruz.