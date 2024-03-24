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Türkiye'nin en sağlıklı ili belli oldu! İşte yaşam süresiyle zirveye oturan o il
Giriş Tarihi: 24.03.2024 13:21
Güncelleme Tarihi: 24.03.2024
13:22
Türkiye'nin en sağlıklı ili belli oldu! İşte yaşam süresiyle zirveye oturan o il
Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde en uzun yaşam süresine sahip il ortaya çıktı. Verilere göre, kadınların ömrünün erkeklere göre ortalama 5,5 yıl daha uzun olduğu anlaşıldı. İşte il il Türkiye'deki kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süreleri…