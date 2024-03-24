Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Keşfet Türkiye'nin en sağlıklı ili belli oldu! İşte yaşam süresiyle zirveye oturan o il
Giriş Tarihi: 24.03.2024 13:21 Güncelleme Tarihi: 24.03.2024 13:22

Türkiye'nin en sağlıklı ili belli oldu! İşte yaşam süresiyle zirveye oturan o il

Türkiye'nin en sağlıklı şehri açıklandı! Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye genelinde en uzun yaşam süresine sahip il ortaya çıktı. Verilere göre, kadınların ömrünün erkeklere göre ortalama 5,5 yıl daha uzun olduğu anlaşıldı. İşte il il Türkiye'deki kadın ve erkeklerin ortalama yaşam süreleri…

Türkiye’nin en sağlıklı ili belli oldu! İşte yaşam süresiyle zirveye oturan o il

ADANA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,1

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 75,6

Ortalama: 78,3

Türkiye’nin en sağlıklı ili belli oldu! İşte yaşam süresiyle zirveye oturan o il

ADIYAMAN

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 80,5

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,9

Ortalama: 77,7

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkiye’nin en sağlıklı ili belli oldu! İşte yaşam süresiyle zirveye oturan o il

AFYONKARAHİSAR

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,7

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,9

Ortalama: 79,3

Türkiye’nin en sağlıklı ili belli oldu! İşte yaşam süresiyle zirveye oturan o il

AĞRI

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 79.6

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 74,1

Ortalama: 76,8

Türkiye’nin en sağlıklı ili belli oldu! İşte yaşam süresiyle zirveye oturan o il

AMASYA

Kadınlarda ortalama yaşam süresi: 81,8

Erkeklerde ortalama yaşam süresi: 76,3

Ortalama: 79,0

SON DAKİKA