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Haberler Keşfet Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri belirlendi! İlk sırada yer alan il şaşırttı...
Giriş Tarihi: 21.04.2024 09:37

Türkiye'nin en sağlıklı şehirleri belirlendi! İlk sırada yer alan il şaşırttı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye'de ortalama yaşam süresi 78,3 olarak belirlendi. Kadınların yaşam süresi, erkeklere göre ortalama 5,5 yıl daha uzun olduğu raporlanırken, kadınların ortalama yaşam süresi 81,1 ve erkeklerinki 75,6 olarak saptandı. İl bazında yapılan araştırmalarda, en yüksek ortalama yaşam süresine sahip olan şehir ise...

Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belirlendi! İlk sırada yer alan il şaşırttı...
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Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belirlendi! İlk sırada yer alan il şaşırttı...
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Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belirlendi! İlk sırada yer alan il şaşırttı...
Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belirlendi! İlk sırada yer alan il şaşırttı...
Türkiye’nin en sağlıklı şehirleri belirlendi! İlk sırada yer alan il şaşırttı...
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